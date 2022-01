L’Italia inizia a presentare problemi nella sua rete ospedaliera

L’allarmante aumento dei casi di COVID-19 dovuto alla variante Omicron inizia a causare i primi problemi nella rete ospedaliera in Italia, dove iniziano a scarseggiare i posti letto per i nuovi pazienti.

I funzionari sanitari di Roma hanno avvertito che alcuni ospedali hanno difficoltà a curare i pazienti meno gravi A causa della mancanza di posti letto, sono spesso occupati da malati di corona virus, riporta oggi il quotidiano Il Messaggero.

Dei 6,4 milioni registrati dall’Italia da febbraio 2020, un totale di 531.226 epidemie si sono accumulate nell’area laziale (al centro), la capitale di Roma.E da lunedì è chiamata la “zona gialla” ed è la seconda-quarta del livello di rischio disegnato dal governo per via dell’alto numero di contagi.

La rapida diffusione della variante Omigron provoca un ritardo nella cura del paziente Il giornale ha detto che non erano gravi, in quanto un paziente, che era all’interno dell’ambulanza in barella dal 31 dicembre al 3 gennaio, stava aspettando di poter entrare in ospedale perché non c’erano letti disponibili.

L’operatore sanitario Alessandro Saulini ha sottolineato al quotidiano Servono più ambulanze e veicoli specializzati per curare le persone colpite dal corona, Stefano Baroni, impiegato ospedaliero, Ha aggiunto che “il 60% dei soccorritori del centro romano di San Camilo dovrebbe poter entrare e che alcuni rimarrebbero più di dieci giorni”.

Un aumento dei casi si è aggiunto alle festività natalizie, durante le quali gli ospedali hanno ridotto il tasso di dimissioni giornaliere e creato ulteriori limiti per i nuovi ricoveri.

L’assessore Alessio D’Amato ha sottolineato che va fatta la distinzione tra “trasporto secondario e trasporto d’emergenza” e che la situazione del contagio va controllata lentamente., Sebbene riconosca che i due terzi dei letti sono occupati da pazienti con virus corona non vaccinati, ciò impone una multa alle cure per altri pazienti.

In forma parallela, L’Italia ha già erogato 20,4 milioni di dosi di richiamo al 65,84% della popolazione., Un impulso per gli sforzi del governo per prevenire la diffusione del virus corona.

L’89,07% della popolazione del Paese è stata vaccinata con almeno una dose in 12 anni. E con l’85,99% di termini completi, il 10% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto una misura, ma solo lo 0,01% ha completato il ciclo.

L’Istituto nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ha avvertito oggi che i tassi di permanenza in terapia intensiva a livello nazionale sono aumentati del 15%, l’ultimo giorno dell’1% e l’occupazione nelle camere ordinarie del 19% (+1%). 24 ore).