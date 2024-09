Il Vietnam è pronto a introdurre un nuovo schema di scambio netto per gli impianti solari sui tetti

Il governo vietnamita ha dichiarato che la prossima settimana lancerà un nuovo sistema di scambio netto per gli impianti fotovoltaici sui tetti, che limiterà l’elettricità in eccesso al 20% sulle bollette elettriche.

L’Italia consuma 4,2 GW di energia solare nel periodo gennaio-agosto

L’Italia ha installato 4,2 GW di energia solare e 260.000 nuovi impianti fotovoltaici tra gennaio e agosto.

La Serbia annuncia 1 GW di impianti solari e 400 MWh di impianti di accumulo dell’energia tramite batterie

Entro la metà del 2028 verranno realizzati sei impianti solari su larga scala situati accanto ai sistemi di accumulo dell’energia tramite batterie.

L’Arabia Saudita lancia una gara per l’energia solare da 3 GW

La Saudi Power Procurement Corporation (SPPC) ha annunciato una richiesta di qualificazione (RFQ) per 3 GW di energia solare in quattro progetti nel sesto round dell’asta di energia rinnovabile dell’Arabia Saudita.

La Giordania introduce un programma di sconti per il fotovoltaico residenziale

Il governo giordano afferma che coprirà fino al 30% del costo di acquisto e installazione di sistemi fotovoltaici residenziali attraverso il suo nuovo programma di sconti.

Lo schema malese consente alle aziende di acquistare energia rinnovabile connessa alla rete dagli sviluppatori

Una nuova iniziativa consente ora alle aziende malesi di acquistare elettricità verde direttamente dagli sviluppatori di energia rinnovabile attraverso la rete nazionale.

Il Ministero per la transizione energetica e idrica del paese (PETRA) stima che genererà oltre 10 miliardi di MYR (2,4 miliardi di dollari) in investimenti diretti.

Taiwan aggiorna le regole del contratto di acquisto di energia per le energie rinnovabili

Il governo di Taiwan ha introdotto un nuovo quadro favorevole per gli accordi di acquisto di energia (PPA) per le energie rinnovabili. I grandi consumatori di energia non hanno bisogno di acquistare l’intera produzione di impianti su larga scala.

La Grecia ha annunciato offerte ridotte per lo stoccaggio di batterie nei bacini carboniferi

Il governo greco ha deciso di mettere all’asta 100 MW di capacità in meno rispetto a quanto inizialmente richiesto e di pagare più denaro del previsto per i progetti aggiudicati.

Installatore solare australiano multato per incidente sul lavoro

Le autorità australiane hanno recentemente multato una società di installazione di energia solare di 40.000 dollari australiani (27.260 dollari americani) dopo che un lavoratore è caduto da 10 metri attraverso un tetto di amianto nello stato di Victoria.

