L’Italia lancia una campagna pubblicitaria per rilanciare il turismo a Ischia

Ischia Un protagonista Campagna pubblicitaria internazionale Per segnalare miracoli Italia al mondo intero con il messaggio Ora puoi goderti di nuovo la bellezza Isola Verde #Questo è Ishiya è uno sforzo pubblicitario Ministero del Turismo e la sua Organizzazione Nazionale del Turismo, ENIT Si svolgerà da gennaio ad aprile, concentrandosi sui principali mercati di origine: Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Paesi del Benelux .

Questa campagna sarà intensa in entrambe le direzioni Canali digitali come Stampa e supporti esterni, e copre tutti gli interessati all’isola e all’Italia. Oltretutto, Influencer internazionali e guide turistiche Illustreranno l’iniziativa con storie della loro vita quotidiana sull’isola.

L’ENIT porterà Ischia nelle principali fiere internazionali per rafforzare il brand dell’isola

Inoltre, la pagina di destinazione consente ai visitatori di Fai il tuo tour virtuale di Ischia Condividi in tempo reale e con altri utenti online.

Immagine tratta dalla campagna #ThisIsIschia lanciata dall’ENIT.

In tal senso, Amministratore Delegato dell’ENIT, Ivana Jelinek“Abbiamo creato un Campagna a tempo di recordviene operato Chatta con gli operatori è coinvolto. Presenza del Ministro Daniela Santange Ischia ha dato un segnale positivo Impegno pratico e sostegno emotivo”.

Per questo l’azienda, come ha aggiunto, “contribuirà con il suo granello di sabbia Promozione dell’isola In Italia e nel mondo promuove la voglia di trascorrere le vacanze Uno dei gioielli del Golfo di NapoliAmata dai turisti di tutto il mondo”.

Secondo lui, “È necessario tenere aperto questo canale Spiegare, sostenere e sviluppare ischiaE l’Agenzia nazionale del turismo proverà a fare lo stesso attraverso di essa 28 sedi all’estero, del resto, fornisce un’immagine molto fedele e affascinante di un’isola piena di meraviglie che devono essere preservate. È anche un modo per incoraggiare le aziende a non compromettere la sicurezza Guarisce anche ferite profonde L’isola ne risente”.

Approccio scientifico

Da parte sua Sandro PappalardoIl membro del board dell’ENIT ha riconosciuto che questa istituzione sostiene il Paese da più di 100 anni ed è coinvolta in situazioni come quella attuale, in cui questo compito diventa particolarmente complesso. Promuovere aree che presentano sfide particolariÈ importante che lo accettiamo Un approccio più scientifico Quello che stiamo facendo è straordinario quando si tratta di pianificazione”.