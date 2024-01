L’Italia multerà i cittadini residenti in altri Paesi e non denuncerà; L'ambasciata in Uruguay ha chiarito chi deve registrarsi e come evitare i divieti

“Le multe previste vanno dai 200 ai 1.000 euro a persona per ogni anno di mancata registrazione”, ha precisato l'ambasciata.

I cittadini italiani che cessano di risiedere in un Paese europeo per recarsi all'estero devono iscriversi all'Anagrafe degli Italiani all'Estero (AIRE). L'ambasciata italiana a Montevideo ha dichiarato giovedì che il governo ha deciso, entro la fine del 2023, di “introdurre misure ancora più severe” per coloro che non rispettano la procedura.

Il mancato rispetto è considerato violazione della legge e danneggia i cittadini poiché rende “impossibile contattarli per informazioni personali e urgenti” e la possibilità di votare. Ora avrai anche una sanzione pecuniaria.

“Con la nuova legge n. 213 del 30 dicembre 2023, anche nella pratica, sono state introdotte misure molto severe per chi sposta la propria residenza all'estero dall'Italia senza iscriversi all'AIRE. La sanzione prevista arriva fino a 200. E 1.000 euro al persona per ogni anno non iscritto all'AIRE. La mancata iscrizione può comportare sanzioni fiscali a carico del trasgressore”, precisa l'ambasciata.

L'ambasciata chiarisce però che gli uruguaiani che hanno ottenuto la cittadinanza italiana tramite il consolato a Montevideo, ad esempio, sono già iscritti automaticamente all'AIRE.

Vedi altro

I non cittadini possono registrarsi gratuitamente tramite l'ambasciata Di seguito è riportato il collegamento.

Innanzitutto devono registrarsi i cittadini residenti all’estero da più di 12 mesi. Secondo, coloro che già vivono all'estero, sia perché nati all'estero, sia dopo aver acquisito, per qualsiasi motivo, la cittadinanza italiana.