L’Italia nella Silicon Valley? Questa tenuta da 110 milioni di dollari cattura l’essenza della Toscana

Lunga vita Silicon Valley Se vuoi che la tua casa si senta come se fossi in Italia, significa che non c’è niente che lo impedisca. Situato in 890 Strada di montagna All’interno, questa proprietà di 3,3 acri ricrea completamente la sua essenza L’architettura italiana con il suo lusso e l’eleganza più raffinati.

Toscana senza lasciare la Silicon Valley

C’è una proprietà discutibile nella zona chiamata “La fila dei milionari”Ciò significa molti imprenditori tecnologici nel quartiere, tra cui il fondatore di Oracle Larry Ellison e il fondatore di Softbank Massa Sun.

Questa è una di queste, Bel-Air Mansion, che potrebbe diventare la casa più costosa in vendita negli Stati Uniti.

Foto: Paul Rollins

Questo paradiso è ricco di comfort sofisticati, dettagli lussuosi e tanto spazio per l’intrattenimento. La casa è Diviso in più struttureCompreso un appartamento principale, tre box auto e una guest house separata.

Un altro edificio separato dal precedente è l’a Palestra di 100 mq Attaccato alla terrazza per lo yoga all’aperto. L’edificio ha anche un negozio di barbiere – lavandino italiano e poltrona da parrucchiere, a quanto pare – e una sala massaggi, nonché un ufficio amministrativo e un centro congressi che praticamente non devono uscire.

Foto: Paul Rollins

I dettagli del design rendono davvero speciale questa casa. Entrando dal portone d’ingresso in legno massello, si accede al foyer Lampadari di cristallo e pavimenti in gessoCosì come Pareti e soffitti dipinti a mano. C’è una scala al secondo piano Realizzato in marmo e pietra calcarea I pannelli di vetro a forma di stella e una solida maniglia in bronzo sono invisibili Lampadario alto 18 piedi realizzato secondo usanza italiana.

La proprietà privata non sarebbe completa senza due cucine, uno chef e una cucina padronale con elettrodomestici sottozero, Miel e Wolf. La cucina principale ha un unico tetto in mattoni a volta a botte con lampadari e ripiani in marmo in marmo. Calcutta Viola.

Foto: Paul Rollins

Altre caratteristiche della casa principale includono Cantina da 6000 bottiglie E per una sala proiezioni e per gli appassionati di golf, ce n’è una al piano di sotto Simulatore di golf.

Ce n’è uno fuori casa Piscina riflettente di 50 piedi con quattro fontane d’acqua e due scene di fuoco d’acquaCosì come un Piscina di acqua salata con ozono a margine infinitoOgnuna è una diversa piastrella in mosaico di vetro italiano.

Foto: Paul Rollins

Grazie all’ispirazione italiana, l’architetto e paesaggista Todd Cole Architettura del paesaggio a strati A San Francisco ha piantato centinaia di rose per terra. Più di 40 ulivi toscani Produrre un prato d’ambiente sulla terrazza con olio d’oliva e giardini e ulivi.

All’esterno c’è un braciere a gas con sedili, un forno per la pizza e un sentiero escursionistico privato, oltre a un secondo garage che può essere convertito in una casa per la raccolta dell’olio d’oliva.

Robb Report è una nota precedentemente pubblicata negli Stati Uniti