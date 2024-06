L’Italia nomina il Commissario Straordinario per la gestione della zona sismica di Campos Flecrios

Roma, 24 giugno (EFE).- I ministri italiani hanno approvato lunedì le misure per la gestione dell’area dei Campi Plegraion vicino a Napoli (sud), un’area pericolosa di vulcani sotterranei che sperimenta una forte attività sismica come la canonizzazione. Un commissario straordinario e aiuti fino a 900 euro per chi deve uscire di casa.

Il ministro della Protezione civile, Nello Musumesi, ha accusato la Regione Campania, capoluogo di Napoli, e i comuni interessati (come Bosuvoli o Bagnoli) di aver autorizzato uno sviluppo urbano illogico, caotico e disordinato in una delle zone più pericolose d’Italia. Così ha annunciato la nomina di un commissario straordinario entro 15 giorni.

Ugualmente, ha spiegato che “sono previsti interventi negli edifici pubblici e nelle infrastrutture pubbliche di trasporto stradale, nell’edilizia scolastica, nei servizi essenziali, nelle reti idriche, fognarie e di comunicazione” per un valore di 440 milioni.

Musumeci ha annunciato che alcuni saranno costretti a lasciare la propria casa e “beneficeranno di un contributo compreso tra 400 e 900 euro a persona al mese, che potrà essere integrato con altri aiuti”.

Egli ha osservato che non ci sarà alcun aiuto per le case o le seconde case costruite illegalmente e che sarà vietato “costruzione di nuove case pubbliche ad eccezione delle fabbriche, officine e centri per l’impiego”.

Nel frattempo, alcuni media hanno recentemente riferito che la protezione civile sta rivedendo i piani per evacuare il mezzo milione di persone che vivono nella zona entro 72 ore in caso di esplosione, e che ciò sarebbe impossibile poiché molte strade sarebbero inaccessibili. Bloccato da edifici.

Alla fine di maggio si è registrato nel territorio di Pozzuoli il terremoto di magnitudo 4.4 più forte degli ultimi quarant’anni, che ha portato le persone ad abbandonare le proprie case e a trascorrere diverse notti nelle tende allestite dalla protezione civile.

Mauro Di Vito, direttore del Laboratorio Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) della Regione Vesuvio, ha spiegato che secondo i dati di maggio “ci sono stati 1.525 terremoti, e non si sono mai verificati così tanti eventi sismici consecutivi e hanno liberato così tanta energia”. . Nel passato”.

I Campi Flegrei stanno attraversando una fase chiamata ‘pradismo’, che aumenta il livello del suolo a seconda dei gas e del magma accumulati in profondità, deformandoli (da gennaio 2016 il suolo del luogo si è alzato di 88 centimetri, secondo l’INGV) nei comuni, Pozzuoli).

