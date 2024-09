L’Italia non ha la pizza migliore del mondo, secondo una nuova lista | Notizie dal Messico

Ogni anno vengono coinvolte centinaia di agenzie Cibo Classificano e rivelano i migliori posti dove mangiare in tutto il mondo, tra i quali immancabili i posti dove mangiare la pizza.

Secondo La migliore pizza al mondoLa sua classifica consolidata è responsabile della valutazione di varie pizzerie nel mondo I primi 50 In termini di qualità, creatività, esperienza del cliente e, ovviamente, gusto.

Come valuti i ristoranti?

I premi hanno sede in Italia, paese creatore di una delle cucine più famose al mondo, un paese che merita questa categoria di apprezzamento.

La classifica include commenti e recensioni speciali di giornalisti e chef di diversi paesi. La concorrenza punta soprattutto sulla qualità delle pizzerie Italia, Europa, Asia e AmericaMa questo include pizzerie di altri continenti.

Una stima di La migliore pizza al mondo Si concentra sulla qualità degli ingredienti, sulle tecniche di preparazione, sul rispetto della tradizione e sulla creatività nel cibo, dove gli ispettori visitano in modo anonimo i ristoranti e considerano aspetti incentrati sull’esperienza del consumatore.

La migliore pizza del mondo nel 2024

Globalizzazione America Ha aperto le sue porte alla gastronomia di tutto il mondo ed è orgogliosa oggi Hanno la migliore pizzaOggi non è dove è stato creato in Italia, ma nella Grande Mela a New York.

Ha vinto il primo posto Una pizza napoletana, Una pizzeria di un maestro pizzaiolo chiamato Anthony Mangri. Situata a New York, questa location è riconosciuta per l’utilizzo di ingredienti di alta qualità e per il mantenimento dell’essenza tradizionale della pizza napoletana, posizionando la pizzeria Mangieri in cima alla classifica dopo essere arrivata al secondo posto lo scorso anno.

Altre buone pizzerie nel mondo

L’Italia riafferma la sua reputazione di culla della pizza dopo la sua fondazione 41 pizzerie nel mondoCompreso Pizzeria Diego Vitagliano a Napoli e I Massanielli-Francesco Martucci Caserta, Italia.

Bar Pizzeria il 38Tokyo, in Giappone, al terzo posto, a dimostrazione che l’arte della pizza è diffusa in tutto il mondo.

Spagna, Brasile e Inghilterra Sono presenti I primi 10 Mostra come la pizza abbia fatto la differenza nel mondo come alimento popolare e commerciale.

La pizza come alimento nel mondo

Conosciuta come un fenomeno globale, la pizza è riuscita ad affascinare a livello internazionale con variazioni. Alimenti più popolari in tutto il mondo.

La pizza è uno degli alimenti più apprezzati e apprezzati in tutto il mondo e ha una ricca storia Napoli, Italia, Nel XVI secolo. Inizialmente era il cibo delle classi meno abbienti di questa città portuale, ma dopo l’Unità d’Italia 1861 e l’arrivo della regina Margherita nel 1889, che fu popolarmente riconosciuta Pizza MargheritaIl piatto acquistò prestigio e cominciò a diffondersi in tutto il Paese.

La pizza è passata dall’essere un alimento base della classe operaia a diventare un alimento universale per chiunque, tanto che la maggior parte degli studi la collocano frequentemente. I 5 alimenti più popolari e consumati nel mondopure UNESCO Aggiunto alla lista Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.