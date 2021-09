L’Italia non riconosce il dominio talebano in Afghanistan

Italia Non riconoscerà la regola di talebani Questo perché in Afghanistan”terroristiLo ha detto oggi il ministro degli Esteri italiano Luigi de Mayo dopo una giornata di manifestazioni nel Paese a sostegno di migliaia di persone. Donne afgano

È impossibile riconoscere il governo talebano, che ha 17 terroristi nel governo Diritti umani Vengono costantemente violentate “, ha detto DI Mayo alla RAI Public Television in una nota.

Il ministro ha anche promesso di essere al G20 straordinario Afghanistan, la cui organizzazione de Mayo e il capo del governo Mario Draghi stanno lavorando da settimane, “si svolgerà nelle prossime settimane”, “una data non è stata ancora annunciata, ma i risultati della riunione ministeriale del G20 New York Offrono le condizioni per convocare un vertice di leader guidato da Drake”, ha spiegato il ministro.

Migliaia di persone hanno protestato questo sabato Roma E altre città italiane chiedono sostegno alle donne afghane e pressioni internazionali sui talebani per consentire alle donne di partecipare Vita educativa E la politica del paese.

Gli organizzatori includono Fondazione Bangia, che ha lavorato per 20 anni a progetti di sviluppo economico per le donne in Afghanistan e ha aiutato ad espellerne molte lo scorso agosto. Può Dei talebani.

“Se le donne in Afghanistan tornano indietro, significa che tutte le donne nel mondo possono tornare indietro”, ha affermato il vicepresidente di Pnagea. Simona LansoniAi media locali.