Il progetto Bujlia Green Hydrogen Valley prevede di costruire tre impianti di idrogeno verde a Brindisi, Toronto e Serinola, in Italia.

Aziende energetiche multinazionali Edison e Snum Hanno firmato un protocollo d’intesa con ? e Alboro idrogeno, Per lo sviluppo congiunto del Progetto Puglia Green Hydrogen Valley in Italia; Uno dei primi sforzi su larga scala per la produzione e il trasporto Idrogeno verde In questo paese.

Lo scopo di questo progetto è accelerare l’assorbimento dell’idrogeno verde (uno dei componenti chiave della strategia). decarbonizzazione A partire dal Unione europea) Dentro Mescolare Energia dall’Italia; Per garantire obiettivi nazionali ed europei Neutralità climatica Verrà raggiunto entro il 2050.

Il progetto Baglia Green Hydrogen Valley prevede la realizzazione di tre impianti di idrogeno verde a Brindisi, Toronto e Serinola (Phozia). Ha una capacità combinata di 220 MW, con una potenza fotovoltaica totale di 380 MW. Una volta che questi tre impianti entreranno in funzione, dovrebbero essere in grado di produrre circa 300 milioni di m3 di idrogeno rinnovabile ogni anno.

Questo idrogeno verde sarà utilizzato principalmente per le industrie locali, inclusa l’iniezione o la miscelazione nella rete del gas locale di Snamin per un funzionamento sostenibile.

In uno di questi tre stabilimenti è già in corso l’iter di approvazione del progetto Brindisi; Ciò include la creazione di un impianto di idrogeno verde utilizzando elettrolizzatori con una capacità di 60 MW. L’impianto sarà gestito da un parco fotovoltaico.

Creazione di posti di lavoro e istruzione

L’intero progetto Buglia Green Hydrogen Valley manterrà e coinvolgerà anche i principali attori regionali, tra cui la società di approvvigionamento idrico Aquitoto Buglis; Ferrovia Apollo Lugano, distretti tecnici e produttivi della Puglia; Politecnico di Barry e Università di Barry, Phoebe e Celando.

Inoltre, non mancheranno investimenti in ricerca e sviluppo volti a favorire lo sviluppo delle competenze accademiche; Oltre a una filiera produttiva dedicata all’industria dell’idrogeno a Buglia.

L’accordo rappresenta una tappa fondamentale nella creazione di un’industria dell’idrogeno in Italia creando nuove opportunità in termini di occupazione e istruzione.

Con questo accordo Edison ribadisce il suo ruolo di attore chiave nel settore dell’idrogeno verde. Tecnologia integrata con entrambi L’attività principale L’azienda, come il suo piano di sviluppo strategico.

SNAM, dal canto suo, promuove il proprio ruolo di convenienza imprenditoriale; Contribuire allo sviluppo dei progetti e collegare i punti di produzione e consumo.

AM Tambian LeeMuccaSolar Amாricas Capital for Brazil annuncia miglioramenti alla generazione solare

(65 volte visitate, 24 visite oggi)