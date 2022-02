L’Italia offre un “bonus” di 600 euro per l’assistenza psicologica

Roma, approvata dal parlamento italiano il 17 febbraio, avrà diritto a un cosiddetto “bonus psicologico” fino a 600 euro a persona per cure, che, del resto, è stato determinato dall’aumento del numero dei cittadini colpiti. Govt infezione-19 e ha bisogno di questo aiuto. Il democratico progressista Fipo Sensei ha annunciato ieri sera che la mossa è stata approvata da una commissione mista su questioni costituzionali e bilanci, quindi presto entrerà a far parte di un disegno di legge approvato dal parlamento. Con l’approvazione del cosiddetto “bonus psicologico” saranno stanziati 10 milioni all’Organizzazione nazionale della sanità per rafforzare i centri esistenti e assumere operatori sanitari e assistenti sociali, e 10 milioni ai cittadini bisognosi. Possono assegnarli a un trattamento privato. Il trasferimento andrà a beneficio di circa 16.000 cittadini, che dovranno entrare nell’Indicatore di Stato Economico (ISEE) in base al loro reddito, patrimonio e caratteristiche familiari. “Il via libera al Bonus Assistenza Psicologica ci rende molto felici (…) Questo è il primo segnale più importante per tutte le persone che soffrono”, ha detto Simona Malpezzi, portavoce del Pd al Senato. L’organizzazione mira a “migliorare il supporto per il benessere psicologico personale e collettivo, e ad accedere ai servizi psicologici e psichiatrici nel caso in cui non vengano diagnosticati disturbi mentali, e ad affrontare situazioni come depressione, depressione, ansia. Depressione … “I dettagli saranno studiati e preparati dopo l’approvazione del Parlamento. Si calcola così lo stanziamento di 600 euro. La quota minima per una seduta di psicoterapia specialistica privata è di circa 50 euro, quindi con questo numero si possono pagare 12 sedute. Secondo i dati della Commissione Psicologica Nazionale, «otto italiani su dieci soffrono di disagio psicologico. EFE ccg / mr / mj