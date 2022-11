L’Italia può autorizzare i migranti vulnerabili a sbarcare e respingere gli altri

Le autorità italiane hanno chiamato una nave umanitaria SOS al porto di Catania con 179 migranti a bordo, ma una ONG tedesca teme che il governo di estrema destra stia solo permettendo lo sbarco di persone vulnerabili e non salvandole tutte.

La nave Humanity 1 era stata ordinata dalle autorità italiane di recarsi in quel porto siciliano, ha detto il suo portavoce all’AFP.

“Temiamo che le autorità ci consentano di sbarcare solo casi di emergenza e bambini”, ha affermato in una dichiarazione l’addetto stampa della nave, Petra Kryshchok, poiché nessun porto è stato designato per lo sbarco delle persone soccorse.

L’Italia ha dichiarato venerdì che le persone vulnerabili potranno sbarcare da Humanity 1 per esami medici, dopodiché la nave “rimuoverà” i restanti migranti dalle acque italiane.

“Temiamo per il diritto alla sicurezza delle persone che sono state salvate dall’emergenza in mare e hanno bisogno di essere protette”, ha aggiunto Krischok.

La nave tedesca è una delle quattro navi umanitarie autorizzate a portare in salvo le persone soccorse in mezzo al maltempo in mare.

Tra quattro barche trasportano più di 1.000 persone raccolte nel Mediterraneo. Solo Humanity 1 può attraccare.

Il nuovo governo di estrema destra italiano, guidato da Giorgia Meloni e insediato in ottobre, ha promesso di reprimere i migranti in fuga dal Nord Africa verso l’Europa in barca.

