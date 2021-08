L’Italia racconta le sue tante gare dopo aver vinto le Olimpiadi di Tokyo

A una settimana dalla chiusura di Tokyo 2020, le medaglie danno aria ai figli della lotta degli immigrati per la cittadinanza italiana.

Le vittorie di Lamond Marcel Jacobs e Esosa Fostin Desalu provocano appelli politici per la rapida nazionalizzazione dei giovani talenti sportivi.

Lamond Marcel Jacobs, La nuova stella dell’atletica italiana ed europea, è l’uomo più veloce del mondo, Ricevuto come un eroe lunedì scorso quando è arrivato all’aeroporto di Fiumicino Roma. Jacobs, madre italiana e padre afroamericano, voce moderata e generalmente tranquilla, ed è un perfetto sconosciuto Italia Fino ad allora giochi Olimpici, Ringraziato per i complimenti ed è rimasto stupito dal fantastico, straordinario momento che ha creato nel suo paese dal 1 agosto, ha vinto la gara dei 100 metri in 9,8 secondi, regalando all’Europa la medaglia che non aveva dal 1992.

Ma dietro quell’aspettativa, non è certo se Jacobs sapesse all’epoca che una polemica era scoppiata pochi giorni prima su richiesta del presidente. Comito Olympico Italiano (Connie), Giovanni Malage, Tale nazionalità è data ai minori stranieri o ai genitori stranieri, che sono dotati nello sport. “Vi chiedo di accelerare le procedure per ricevere la chiamataSolo OK (Latino per Legge fondamentale) Deportivo & rdquor;, Malage ha affermato di giustificare la sua richiesta come un piano efficace per non perdere la giovinezza speranzosa.

Questo non dovrebbe sorprenderti. Per il pubblico italiano, l’atleta 26enne Jacobs, nato a El Paso, che afferma di esprimersi in inglese normale, parla italiano con un accento della regione settentrionale della Lombardia, dove è cresciuto. Momento. Include tante gare mai viste prima nella delegazione olimpica italiana, punto di appoggio per i difensori di questo modello sociale dopo anni di polemiche sul tema delle migrazioni.

“Lo sport rappresenta un Paese fortemente integrato con il mondo moderno e avanzato. Non è questione di come e quando diventeremo un Paese nuovo. Lo abbiamo già scritto, ad esempio, Il Corriere della Sera. 46 giocatori su 384 nella squadra italiana a Tokyo Nati fuori dall’Italia, nei cinque continenti, molti di loro provengono dall’Africa, dagli Stati Uniti, dall’Asia e dall’Australia. Questa è la prima volta che & rdquor;

Questo è il caso particolare Esosa Postin Desalu, Era un velocista nato in Lombardia, genitori nigeriani, ed è stato uno dei 70 atleti italiani a vincere 40 medaglie italiane alle Olimpiadi. Il punto è che Desalu, medaglia d’oro di Tokyo con la nazionale italiana maschile nell’atletica leggera 4×100, non ha potuto partecipare alle competizioni nazionali fino all’età di 18 anni, quando finalmente ha potuto richiedere la nazionalità (infatti, a differenza di Jacobs , titolare del passaporto, come previsto dalla vigente normativa italiana).

Così, l’intervento dei malesi ha riaperto il dibattito sulla riforma della legge sulla cittadinanza, sospeso da diversi anni in Parlamento, la cui ultima versione proponeva la conversione di minori e figli di immigrati in italiani. Idoneità “Se aspettiamo fino ai 18 anni, otterremo la naturalizzazione [..] Il rischio è che l’atleta si ritiri o ritorni nel suo paese d’origine, & rdquor; Più di oggi, Desalu e Jacobs entrambi il 69% degli atleti olimpici italiani sono nell’esercito o nella polizia.

Questo è un punto di partenza, Enrico LettaIl leader dei Democratici non ha perso l’occasione, dicendo: “Sì, l’Italia ha bisogno di una nuova legge”. E il ministro dell’Interno Louisiana Lamorgis, un tecnocrate che generalmente avanza sulle zampe anteriori, ha dichiarato in un’intervista a La Stampa che i partiti “dovrebbero sentirsi parte coesa di questa comunità politica” Non ci è voluto molto perché Matteo Salvini, il leader della Lega di estrema destra, e Georgia Meloni, il leader dei fratelli italiani, reagissero. A testa in giù, ovviamente.

Quello che è paradossale – o forse la prova che in Italia non c’è nulla di certo – è, infatti, che in certi casi il Paese ha già dato la nazionalità ad atleti di talento in passato – come ovvio. Ha ricevuto questo nel 2019, ad esempio, il combattente cubano Abraham Konyodo Ruano ha vinto il bronzo nello stile libero maschile di 97 kg a Tokyo. Questo metodo è ancora una sfida a un modello di rumore politico per ciò che il gioco rappresenta veramente.