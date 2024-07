L’Italia raggiungerà il milione di persone con più di 90 anni nel 2027

Italia Secondo il rapporto ‘Italia Longeva’, gli over 90 raggiungeranno un milione di persone nei prossimi tre anni, mentre gli over 65 arriveranno a 19 milioni in 20 anni, a dimostrazione della necessità di migliorare l’assistenza domiciliare. ‘Società.

E nei prossimi due decenni, sei milioni di anziani saranno soli e a rischio isolamento sociale, Si aggiunge il documento istituzionale del Ministero della Salute per promuovere le politiche di salute e benessere legate agli anziani.

“Lui vecchiaia “L’aumento della popolazione e delle malattie correlate – diabete, malattie cardiovascolari, demenza – ci costringe a premere l’acceleratore e a rafforzare e omogeneizzare l’assistenza sanitaria nella regione”, ha affermato. Roberto Bernabe’Il presidente di ‘Italia Longeva’ ai media locali questo martedì.

Dopo aver analizzato i dati forniti dalle regioni al Ministero della Salute riguardo all’assistenza regionale fornita a questi cittadini vulnerabili in base alle loro esigenze, l’associazione ha evidenziato l’importanza di rafforzare l’assistenza domiciliare per far fronte a questo cambiamento demografico.

Dai dati emerge che 252.000 persone nel 2014 hanno avuto bisogno di aiuto in casa, con gli over 65 che hanno avuto bisogno di aiuto in casa, mentre sono 550.000 nel 2023, circa 80.000 in più rispetto all’anno precedente.

Inoltre, lo scorso anno 404.235 persone di età superiore ai 65 anni hanno ricevuto cure residenziali.

L’associazione sottolinea l’importanza che gli anziani ricevano cure adeguate e sottolinea che il 64% delle persone affette da demenza senile, una delle principali cause di perdita di autonomia, non riceve assistenza in un centro sanitario comunitario, il che significa difficoltà per le famiglie. .

L’associazione sottolinea che la mancanza di cure adeguate per gli anziani aumenta le visite al pronto soccorso e i ricoveri inappropriati, con conseguente aumento dei costi sanitari.