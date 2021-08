Questo mercoledì il Sistema Informativo Agro-Meteorologico Siciliano (SIAS) ha scoperto cosa potrebbe essere La temperatura più alta nella storia d’Europa. Alle 13:14:15 (ora locale), sono arrivati 48,8 C Presso la stazione SIAS di Siracusa C da Monastero a sud-est dell’isola italiana. “La temperatura più alta mai registrata dall’intera rete SIAS da quando è stata installata nel 2002”, si legge in un comunicato del sistema Su Facebook.

La lettura, registrata in Sicilia, non è stata ancora verificata dal Servizio Meteorologico Italiano e, se confermata, i media locali potrebbero superare il record ufficiale di 48 C registrato ad Atene nel 1977.

Questo si verifica dopo l’apparizione Lucifero Anticiclone, Dall’Africa sono aumentati gli incendi nel sud del Paese, per i quali il governo italiano deve dichiarare Emergenza Nella regione Sicilia.

Il Ministero della Salute ne ha rilasciati diversi Avvisi rossi A causa del caldo intenso nelle città Roma, Bari, Riti e Cambogia e dintorni hanno unito le forze questo mercoledì con Palermo, Perugia, Frosinone e Latina.

L’Europa meridionale ha visto forti ondate di calore e incendi quest’estate, come avvertono gli esperti Cambiamento climatico Ciò ha portato ad un aumento dell’intensità e della frequenza di questi eventi meteorologici estremi. AFP