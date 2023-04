L’Italia regolerà gli affitti temporanei attraverso i siti online

Nuove attività in Italia per il turismo. Foto: fascicolo.

Il ministro del turismo italiano, Daniela Santanza, ha definito “un vero problema, far west” l’offerta di affitti temporanei tramite siti online. Il governo proteggerà questo sistema nelle “piccole città”.Ma limiterà “chi può affittare 20 appartamenti con questa formula”.

“È un vero problema, Far West”, ha considerato Santanza quando gli è stato chiesto in un’intervista al quotidiano Il Messaggero. A causa di potenziali restrizioni sui siti di noleggio.

In questo quadro, ha precisato: “Alcune delle norme esistenti non valgono. Serve una vera regolamentazione, e aspettiamo anche quello che accadrà in Europa. Ho interpellato le diverse categorie e ho organizzato un tavolo con tutte le associazioni della categoria Eventi, e definiremo nuove regole”.

In quell’intervista, Sundance ha detto: “Ci sono alcune particolarità da considerare, ad esempio nei piccoli centri dove non ci sono strutture ricettive e gli affitti a breve termine sono l’unica soluzione per il turismo”.

“Tutto diverso, invece, se qualcuno affitta 20 appartamenti con questa formula”, è stato aggiunto.

“Servono regole, e quello che ho in mente renderà insoddisfatto qualcuno. Questo mi assicurerà che sarà una regolamentazione equa”, ha sottolineato il ministro, sottolineando che i numeri del turismo in Italia sono già più alti rispetto a prima della pandemia di coronavirus.