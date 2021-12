L’Italia rende più flessibile l’ingresso dell’Argentina | Cosa dovrebbero pagare i visitatori

governo di L’Italia crea condizioni di ingresso più flessibili per la vaccinazione degli argentini Almeno due dosi di alcuni vaccini approvati dall’Unione Europea. Inoltre, non devono essere isolati.

Con un decreto di sette lettere firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, l’Italia ha cancellato l’Argentina dall’elenco dei Paesi classificati come “E” – con maggiori restrizioni – in “D”. America, Gran Bretagna o Israele.

Vaccini attualmente accettati in Italia e vaccini che consentono l’ingresso senza necessità di isolamento Pfizer, Moderna, Astrogeneka e Johnson & Johnson.

La nuova ordinanza – che entrerà in vigore giovedì – richiede ai viaggiatori che desiderano compilare un “Modulo di localizzazione”. Contestualmente, chiederanno i dati sulla loro permanenza in Italia e dovranno presentare un test PCR negativo o un test antigenico dello stesso risultato entro 72 ore dall’imbarco sul volo.

Se le persone non forniscono un certificato di vaccinazione, Possono raggiungere il loro obiettivo finale in Italia solo in modo privato Dovrebbero essere isolati per cinque giorni. Verrà quindi chiesto loro una nuova molecola o un test dell’antigene.