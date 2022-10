L’Italia revoca il divieto ai medici anti-vaccino con il nuovo governo

Il nuovo ministro della Salute italiano, Horazio Schillaci, ha annunciato che eliminerà il divieto per gli operatori sanitari che non sono stati vaccinati durante la pandemia e riprenderà il loro lavoro, e che i dati sulle vittime non saranno diffusi quotidianamente come prima. COVID-19.

Schillaci, medico, ex rettore dell’Università romana di Tor Vergata e uno dei tecnocrati scelti dal capo dei fratelli in Italia, Georgia MeloneyPer il suo amministratore, «dopo 6 mesi dalla sospensione dello stato di emergenza, e considerato l’andamento dell’epidemia da Covid-19, si ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità delle attività e dei comportamenti. Rispetto dei criteri di responsabilità e normative vigenti”, si legge in una nota.

Quindi, aggiungi la nota “Sarà sospesa la pubblicazione quotidiana dei bollettini dati su prevalenza epidemica, ricoveri e decessi, ora pubblicati settimanalmente.«.

Questo giovedì sono stati registrati 31.760 nuovi casi di Covid e sono stati segnalati 94 decessi in 24 ore.

Gli operatori sanitari torneranno

Il Ministero della Salute ha invece annunciato la cancellazione delle iscrizioniLicenziamento per mancato rispetto dell’obbligo vaccinaleIntrodotto dal precedente ministro, Roberto Speranza, “prima della scadenza delle norme in vigore il 31 dicembre e della preoccupante carenza di personale medico”.

Shilasi faceva parte del team scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità creato per gestire l’epidemia.

Il nuovo ministro ha anche appoggiato la proposta di Meloni di avviare un’inchiesta parlamentare sul Covid.

“Dal punto di vista amministrativo è utile fare chiarezza sull’accaduto, perché in termini di spesa, ad esempio, è giusto dare un segnale a tanti malati che i soldi pubblici vengono spesi correttamente”.

Al momento, il ministro della Salute non ha fornito maggiori dettagli sulla campagna di vaccinazione contro il Covid nel Paese, fortemente criticata dai partiti che compongono la coalizione di governo, Lega e Fratelli d’Italia.

Il presidente del Consiglio italiano ha criticato le misure della precedente amministrazione per contenere l’epidemia”, ha assicurato.Le libertà fondamentali degli individui e delle attività economiche erano limitate» e ha suggerito che il suo governo non avrebbe mai utilizzato queste chiusure.