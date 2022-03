L’Italia rianimata mostra il suo volto: prima vittoria dopo sconfitta

FBuon martedì 29 marzo Italia. Nell’amarezza dell’eliminazione del Mondiale, ovviamente. L’Italia vince l’amichevole contro Konya (2-3 contro la Turchia) Sub21 ha inviato la propria classifica a EURO e Sub19 certificati più direttamente di Belgio e Germania. La luce in fondo al tunnel, si potrebbe dire.

Entrambe le squadre turche e italiane hanno giocato oggi in amichevole contro la “faccia da cane”. Un gioco a cui nessuno vuole giocare. Peggio della competizione per il 3° e 4° posto perché il vincitore qui non ottiene nulla. Tutti i diritti TV e le classifiche FIFA che molti ancora non capiscono.

Per quanto riguarda la concorrenza, Mancini Modificato in connessione con l’eliminazione contro la Macedonia del Nord. Nove giocatori hanno perso la concentrazione e L’occasione è andata a Pesina, Donali, Raspadori, Janiolo o Skomaca, Tra gli altri. Molti giovani talenti in attesa di un’opportunità bussano alla porta per lunghe giornate. Ne hanno approfittato.

La squadra italiana festeggia il gol di Kristenday.

Tuttavia, il costo. Inizia la partita con un gol nder In un nuovo bug Donorumma. Non è stata la migliore marcia della sua vita. Per essere onesti con lui, direi che ha avuto molte mani in seguito. Intanto l’Italia pareggia. È tornato. Primo CrisantemoQuindi Lampone (22 anni) Due volte. L’uomo di Sasuato, già vincitore dell’Europeo a Wembley, viene propagandato come alternativa alle doti offensive offerte da ‘Assura’.

Aggiunto un po’ di spezie al gioco துர்சுன் Negli ultimi minuti, ma non molto. Entrambe le squadre guardano già al futuro ea giugno. L’Italia giocherà ‘Finalism’ a Wembley contro l’Argentina, dopodiché i due inizieranno il loro viaggio verso la nuova Nations League. A dicembre turchi e italiani si ritroveranno, questa volta in solitudine, a guardare i Mondiali dal divano di casa.