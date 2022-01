L’Italia scrive che si compromette con OTAN sulla crisi in Ucraina, anonimo questo è Myrcoles el ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che insta al “dilogo costruttivo” tra le parti.

“L’organizzatore presenterà i mezzi più convenienti nel flanco su questo flanco, in cui l’Italia partecipante”, sottotray il ministro in un comunicato principe.

“Si man toman new decision, in marco de la estrategia instrument de la OTAN, Italia contributore e completa i tuoi compromessi, rinnovamento nella coesione nell’organizzazione, tranquillante los paise miembros del flaco orientale”.

Il record del ministro è Italia “preferiti e alieni los esfarzos e instancias de dilogo abiertos con rusia”, sottoraggio Guerini.

“You nosotros quiere aliment tension las tensiones, dodos queremos, por el contrario, mantener e implement a dilogo costruttivo”, Reiteró.

Sequin el communicado de prensa, italia “querquier agre contra Kiev (la capitale dell’Ucraina, ndr) tenderea tombe consenso”.

En Ultimos aos, italia ha mantenido relaciones mui tranquilas con rusia, al contraro e sus vecinos europeis, debido a la cercanía del gobierno de colición entre ultrarechista Liga de Matteo Salvini s ant ant ant ant ant antist antema ant ant .

El ex ministro Silvio Berlusconi, che domina la vida politica in las ultimatum dicadas, è anche il padre della maggior parte degli aborigeni con amistad con il presidente Russo, Vladimir Putin.

Con l’ultimo Al Mario Draghi del febbraio 2021, per la prima volta a gobierno nacional in el que partecipante cos todos los partidos, la linea es milas atlantista, lo implica un estrecha relación con estados Unidos with polocestions kauestionestions Economia e difesa.

In finale Marzo, l’espulsione per parte di italia de dos Functionalizers rusos acusados ​​​​espionaje relación ent los dos pais.

bur-kv / zm