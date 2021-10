L’Italia riconosce il sostegno dell’Argentina ai colloqui con il FMI sul debito estero

Santiago Cabrio e Luigi de Mayo

Il ministro dell’Economia Martin Guzmம்போதுn sta cercando di aggiungere il sostegno internazionale a Santiago Coffeiro in Italia, mentre sta negoziando un accordo con il Fondo Monetario Internazionale sul debito estero negli Stati Uniti. Questo lunedì i ministri degli esteri e del commercio dei paesi in via di sviluppo del G20 si sono incontrati a Sorrento, nel sud della penisola italiana. Cofierro ha incontrato il suo omologo italiano Luigi de Mayo e ha ottenuto il sostegno dell’Italia per raggiungere questo obiettivo.

Il giorno prima della riunione dei ministri del commercio e degli investimenti del G20, Kofiero ha tenuto un incontro bilaterale in cui ha cercato il sostegno italiano per i colloqui dell’Argentina con il FMI per ridurre i costi finanziari. L’Italia ha riconosciuto la domanda dell’Argentina e ha evidenziato il ruolo del Paese nello sviluppo economico e sociale del Sud America. “Fidati di noi nel dibattito sul credito”, E’ stato approvato dal ministro degli Esteri italiano, secondo i portavoce del ministero degli Esteri argentino.

Kofiero, che accompagnò l’ambasciatore argentino in Italia, Roberto Carlo, Segretario per le Relazioni Economiche Internazionali, Ministero degli Affari Esteri Cecilia Todesca Poko E il capo della divisione consultiva di gabinetto di quel ministero, Louisiana Tito, Ha affrontato altre questioni economiche con de Mayo. Hanno parlato degli investimenti italiani in Argentina – 250 aziende di origine italiana impiegano più di 50.000 persone – e hanno anche studiato la crescita degli unicorni e delle PMI legate all’economia della conoscenza. Hanno deciso di intensificare i canali e promuovere il crescente commercio tra i due paesi, lavorando con grande interesse sia nell’economia della conoscenza che nell’elettromobilità e nel litio.

Ad agosto, con il lancio del satellite Sacom 1B, abbiamo completato con successo la fase pianificata del programma spaziale congiunto italo-argentino. Siamo molto emozionati perché con l’Italia possiamo sviluppare i mezzi per esportare conoscenze e competenze in Argentina.L’ex amministratore delegato ha affermato che i due paesi descrivono lo sviluppo della geografia delle scommesse. Italia e Argentina Sistema satellitare Italo Argentino Light Emergency Management (SIASGE) Satelliti per la difesa SAOCOM 1A e 1B e quattro satelliti dell’agenzia spaziale italiana Cosmo-Skymet dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).

Dopo quell’incontro, de Mayo invitò Kafiro a cena al Grand Hotel Ambassador, a cui parteciparono vari delegati. Questo martedì dalle 9.30 (ora italiana, 14.30) presso il Grand Hotel Riviera nel nostro Paese, GFiro ospiterà la Riunione Ministeriale del G20, con l’Argentina come delegata, con 3 partecipanti durante tutto il viaggio.

Il ministro degli Esteri argentino partecipa alla riunione dei ministri del commercio e degli investimenti del G20

Per quanto riguarda il debito con il FMI, l’Argentina sottolinea i suoi sforzi per integrare una nuova struttura finanziaria internazionale che consentirà ai paesi più vulnerabili di sfuggire all’epidemia del virus corona. Trasferimento crediti per investimenti in attività ambientali.

In un’altra riunione preparatoria per il vertice del G20 tra il 30 e il 31 ottobre, Sergio Massa, presidente della Camera dei deputati, ha spiegato in termini simili in una riunione dei leader parlamentari la scorsa settimana. “Paesi come l’Argentina, che sono ecologicamente equilibrati ma finanziariamente indebitati, hanno bisogno che teniamo conto delle organizzazioni multidisciplinari e delle strutture in cui sono progettati i pacchetti finanziari basati su questa nuova realtà”., Penso.

Da parte sua, il Cancelliere ha insistitoIl governo dell’Argentina è ampio, promuove la diversità e la partecipazione di tutte le voci“Riconosce l’impegno dell’Argentina per la cooperazione multilaterale e globale”. “Incontro con 76 diplomatici a Buenos Aires.

Un altro argomento che Cofferro aggiungerà alla sua agenda è il cambiamento climatico. Tra l’1 e il 2 novembre, il vertice, chiamato COP26, si terrà a Glasgow, in Scozia. Questa è una delle principali preoccupazioni espresse dal presidente Alberto Fernandes in ogni incontro bilaterale o internazionale a cui partecipa.

“La crisi climatica è un concentrato di disuguaglianza, sfruttamento e ricchezza. Ecco perché questo cambiamento deve essere giusto e sovrano nei paesi del Sud”, ha detto sabato alla Brigata 26 a Roma Daniela Vilar, vicepresidente di Friend de Todos.

