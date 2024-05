L’Italia ricorda i 46 anni dall’assassinio di Alto Moro

05/10/2024

Roma (ANSA) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Catani a Roma in occasione del 46esimo anniversario dell’assassinio di Alto Moro da parte delle Brigate Rosse.

Alla cerimonia, davanti alla lapide dove è stato ritrovato il corpo di Moro, erano presenti il ​​ministro dell’Interno, Matteo Piantossi, il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il Governatore. Lazio, Francesco Rocca.

Anche la premier Georgia Meloni ha ricordato la data sui suoi social. “Oggi è una data profondamente impressa nella memoria e nella coscienza della nostra Nazione. Era il 9 maggio 1978, quando il corpo di Alto Moro, brutalmente assassinato dal Secolare, venne ritrovato nel bagagliaio di un’auto in via Catani a Roma”. .

“Lo stesso giorno Peppino Impasto cade nelle mani della mafia. Era il 9 maggio 2021, il giorno in cui fu indetto il premio per Rosario Livadino, magistrato assassinato da Stida. Un politico, attivista coraggioso e giudice, i cui sacrifici non devono essere dimenticati né sprecati”, ha scritto la Meloni.

“Non è un caso che nel 2007 il Parlamento italiano abbia istituito il 9 maggio come giornata del ricordo per tutte le vittime di questo tipo di terrorismo e di stragi. Non dimentichiamoli e facciamo tesoro dei loro insegnamenti”, ha aggiunto il Presidente del Consiglio.

“Lo dobbiamo a tutte le vittime innocenti e a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la nostra libertà, lo dobbiamo a noi stessi, alla nostra storia, alla nostra Patria, ai nostri figli, a quelli prima di noi e a quelli che saranno. Dopo di noi lo dobbiamo all’Italia e ai valori che amiamo”, ha detto.

Da parte sua, la leader dell’opposizione, Ellie Schlein, segretaria del Pd, ha deposto una corona di fiori in via Catani a Roma, nell’anniversario dell’assassinio di Alto Moro da parte delle Brigate Rosse.

