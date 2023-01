L’Italia rifiuta l’attracco al porto più vicino e fonde la nave in un’unica nave | il mondo

Ripresa aerea di un Ocean Viking che naviga nelle acque del Mediterraneo. (Pascal Pochard-CASABIANCA | AFP)

Medici Senza Frontiere (MSF) e SOS Mediterranée hanno condannato il governo di Ultra Georgia Meloni per avere due navi umanitarie, che a dicembre ha approvato un nuovo decreto con misure per prevenire e combattere queste organizzazioni, che accusa di favorire la migrazione irregolare. Alla nave è stato negato l’attracco nel porto vicino al porto di Ancona nel centro del Paese e, a causa delle cattive previsioni meteorologiche nei giorni successivi, è stata negata la possibilità di trasportare tutte le navi colpite su un’unica nave.

Abbiamo chiesto alle autorità italiane di trasferire 73 naufraghi da Geo Parents a Ocean Viking dopo che si erano rifiutate di fornirci un porto vicino a noi. Anche il ministero dell’Interno ha respinto questa richiesta”, ha affermato Medici Senza Frontiere (MSF).

La Ocean Viking, noleggiata da MSF e di proprietà di Geo Parents e SOS Mediterranée, è stata salvata con 37 persone a bordo, ha detto Meloni.

Tuttavia, ieri, dopo il primo e unico salvataggio, i due sono stati mandati a sbarcare nel ‘remoto’ porto di Ancona, parte della nuova politica del governo italiano di estrema destra per vietare queste operazioni nel Mediterraneo centrale.

Poco dopo le due Ong hanno chiesto di poter rimanere nel porto vicino ad Ancona (centro) a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche previste, ma anche Roma ha rifiutato.

“La nostra domanda è stata respinta. Nonostante il meteo estremamente preoccupante, le autorità italiane hanno confermato Ancona come porto sicuro. Questo ordine va contro gli interessi dei naufraghi e del diritto internazionale, e svuota anche il Mediterraneo di imbarcazioni di soccorso”, scrive sui social SOS Mediterraneo.

Sia MSF che SOS Mediterranée considerano la designazione di un porto remoto contraria al diritto internazionale, in quanto le convenzioni marittime impongono ai sopravvissuti di sbarcare il prima possibile.

“L’invio simultaneo di due navi di ricerca e soccorso in un porto remoto dimostra l’intenzione delle autorità di ridurre il tempo che trascorriamo nella zona di soccorso. “Pronti a rispondere a ulteriori richieste di assistenza”, ha scritto MSF.

Il 28 dicembre il governo italiano ha approvato un nuovo decreto con misure restrittive. Il testo non impedisce ai migranti di sbarcare in Italia, ma lo complica, costringendo le navi delle Ong ad accettare un porto designato che però, come Ancona o Ravenna, dista centinaia di chilometri.

Lamentano le Ong La ‘Nuova Strategia’ dell’Esecutivo MeloniLi chiamano ‘porti lontani’ dopo i ‘porti chiusi’ che già a novembre impedivano loro di attraccare in Sicilia (Sud).

Nel frattempo, continuano i salvataggi delle ONG. Nei primi cinque giorni dell’anno sono già sbarcati sulle coste italiane 2.556 migranti provenienti dal Nord Africa, contro i 368 che lo hanno fatto nello stesso periodo del 2022, secondo i dati del Viminale.