L’Italia sarebbe stata la giornata più calda d’Europa della storia

Nuovo record di calore in Europa? 0:46

(CNN) – Le autorità italiane hanno affermato che l’isola di Sicilia, la più grande del Mediterraneo, potrebbe aver raggiunto una temperatura di 48,8 gradi Celsius (119,8 gradi Fahrenheit) per l’Europa, stabilendo un record di temperatura di tutti i tempi.

La città di Siracusa ha battuto il record mercoledì pomeriggio quando un anticiclone, indicato come “Lucifero” nei resoconti dei media italiani, ha continuato ad avanzare a nord del Paese. Una continua ondata di caldo intorno al Mediterraneo in Europa e Nord Africa ha contribuito al peggio. Fuoco Trovato lì per molti anni.

Atene, Grecia, Europa ha registrato 48,0 gradi Celsius (118 gradi Fahrenheit) nel 1977, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).

La registrazione in Italia è stata confermata dalle autorità siciliane, ma deve essere ufficialmente verificata dall’OMM.

“Attualmente non c’è motivo per farlo, ma se possibile faremo una valutazione pre e post dell’accuratezza della misurazione”, ha affermato il Servizio Meteorologico Agricolo Siciliano, operatore ufficiale della Stazione Meteorologica Siciliana.

L’anticiclone è un sistema ad alta pressione in cui la pressione atmosferica è relativamente più alta dell’aria circostante.

Nell’emisfero nord ruotano in senso orario e nell’emisfero sud ruotano nell’altra direzione.

Alcune scintille sono state avviate dai vigili del fuoco, ma gli scienziati affermano che la crisi climatica sta causando ondate di calore e incendi più frequenti e intensi, causando così più distruzione.

Il panel delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici pubblicato lunedì afferma che 38 tipi di condizioni meteorologiche che promuovono gli incendi boschivi sono aumentate nell’Europa meridionale nell’ultimo secolo. In tutto il mondo, ondate di calore e siccità aumentano gli incendi.

In tutto il Mediterraneo questa settimana è superiore alla media di 5-10 gradi Celsius e decine di persone sono state uccise in incendi nell’Europa meridionale e nel Nord Africa, soprattutto in Algeria. Sono stati segnalati decessi anche in Turchia. Parti d’Italia e Grecia Sono stati gravemente colpiti dall’incendio, dove alcuni villaggi sono stati massicciamente distrutti.