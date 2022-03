L’Italia sequestra la proprietà dell’oligarchia russa Mortasho

Rapporto di Christian Palmer curato in spagnolo da Benjamin Megias Valencia.

Altri russi soggetti a sanzioni in Italia sono Alisher Usmanov, Vladimir Soloviev, Gennady Timchenko, Oleg Chavchenko e Peter Aven.

Nelle ultime due settimane, la polizia italiana ha sequestrato ville e barche per un valore di oltre 780 milioni di euro a sette ricchi russi nell’elenco delle sanzioni dell’UE a seguito dell’attacco all’Ucraina.

È la seconda volta in questo mese che i beni di Mortaza, considerato l’uomo più ricco della Russia, vengono sequestrati in Italia. Il 4 marzo la polizia La sua barca “Lady M” lunga 65 metri è stata catturata. Il suo prezzo è di 65 milioni di euro.

La mossa fa parte di una più ampia campagna occidentale per punire i ricchi russi associati al presidente Vladimir Putin. Invasione dell’Ucraina Il 24 febbraio.

