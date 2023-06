L’Italia si unisce alla corsa per Tesla Gigafactory a Valencia

Anche l’Italia ha aderito alla competizione Tesla dovrebbe provare a raccogliere la gigafabbrica di auto elettriche e batterie che intende costruire a Valencia. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha incontrato ieri il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Quando il Consiglio dei ministri è venuto alla riunione, “L’Italia è il paese migliore per investire in Europa”, ha detto Tajani ai giornalisti.

Elon Musk dovrebbe incontrare oggi a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, cercando di convincerlo a spostare la Gigafactory in Francia. Musk è a Parigi questa mattina al salone tecnologico Viva Tech, e all’Eliseo si svolgerà un incontro con il presidente francese.





Contratto con il Valencia

Movimenti di Francia e ItaliaQuello Sono pubblicizzati con clamore e clamore Gli incontri con Musk arrivano una settimana dopo che Tesla ha firmato un accordo con la Generalitat Valenciana per localizzare una mega fabbrica di automobili a Valencia. Lui Accordo Questo è Senso fare Rigide regole di riservatezza E Consel ha negato qualsiasi tipo di accordo in una dichiarazione. Monclova avverte Trattativa “molto morbida”. E si rifiuta di fare qualsiasi tipo di trattativa prima che finisca. Tesla ha scelto la sua posizione strategica nel sud dell’Europa, con due porti a meno di 30 chilometri dalla futura gigafactory, grazie al fotovoltaico e alle strutture fornite dall’amministrazione per accelerare il processo.