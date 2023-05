L’Italia sorride, addio Cattanasio | Saggisti | gioco

Milan e Inter sono semifinaliste in Champions League; Roma e Juventus dall’Europa League; La Fiorentina, la Conference League, il Napoli, la quintessenza del continente… Sei squadre italiane protagoniste di questa stagione hanno riportato il Calcio al centro dell’attenzione globale. e senza Catenasio, non appeso alla traversa, giocare in avanti, prendersi cura della palla. Nessun altro campionato può mostrare così tanto talento. La cosa incredibile è che questo sta accadendo dopo tanti anni grigi Tifosi E subito l’Italia si è giocata una sconfitta importante: su due Mondiali consecutivi (2018 e 2022). Tra le superpotenze, è successo all’Inghilterra nel 1974 e nel 1978, e alla Francia nel 1990 e nel 1994. Ma il calcio di squadra nazionale e il calcio di club sono lontani cugini, non hanno molti rapporti.

Distruzione di mazze

Dopo la disastrosa prestazione degli azzurri ai Mondiali di Inghilterra ’66 (eliminati dalla nota e sconosciuta Corea del Nord), la confederazione italiana decise di chiudere le frontiere ai calciatori stranieri. Sono stati anni bui. Tuttavia, l’interesse per vedere nuove stelle e il boom economico del paese hanno portato alla sua riapertura nel 1980. Ed entrambi i fattori hanno reso l’Italia una mecca del calcio. Il Milan, in un colpo solo, Van Basten ha firmato Gullit e Rijkaard, l’Inter Prem, Matthäus e Klinsmann ha firmato, la Juve ha firmato Platini, Bonic, Michael Lautrup, il Napoli ha firmato Maradona, Gareca, Alemov, Roma, Falcao, Altair da Falcao, Altair.. .Socrate, Jr.; Argentina, Passarella, Bertoni, Ramon Díaz… E non sono andati perché c’era un solo extracomunitario, poi due. È elite totale. La piccola Udinese felice di ingaggiare Zigo…! Verona a Preben Elkjær Larsen, la belva danese.

Il prima e ora il trofeo

Il 1990 vide l’apice di quell’eccellenza: il Milan fu campione d’Europa (non si chiamava ancora Champions League), la Juventus vinse la Coppa Uefa – battendo in finale la Fiorentina – e la Sampdoria la Recopa, contesa dalle successive vincitrici della coppa. Da 33 paesi. Le tre corone continentali del Calcio regnavano in Europa già ai tempi di Giulio Cesare.

Orgoglio dei fan, amore indissolubile

L’ondata di successo è durata negli anni ’90, anche se è svanita alla fine del decennio. La crisi economica è iniziata nella patria di Da Vinci. Real Madrid e Valencia hanno raggiunto la finale di Champions League nel maggio 2000. Il predominio vasto e quasi totalitario del calcio spagnolo nel Vecchio Continente è iniziato con 11 scudetti in 23 competizioni (48%). Inghilterra 5, Italia e Germania 3, Portogallo 1. Il Calcio abdicò al trono, ponendo fine al regno di grandezza in Spagna. La famosa serie “A”, quella magnifica corazzata che guidava i mari, si classificò al quarto posto dietro a Spagna, Inghilterra e Germania.

Erano passati esattamente vent’anni da quando due squadre italiane avevano disputato una semifinale di Champions League. Erano Milan e Inter nel 2003 per la precisione. Poi ha vinto il Milan, che aveva ancora il motore: Tida; Cafù, Stam, Nesta e Maldini; Gattuso, Pirlo, Seedorf e Kakà; Crespo e Shevchenko. In definizione, la squadra di Carlo Ancelotti ha pareggiato con la Juventus di Marcello Lippi, la squadra più italiana: 0 a 0. Ma ha vinto ai rigori. Una delle ultime vestigia di grandezza. Mercoledì scorso le due milanesi si sono nuovamente incontrate nella stessa gara e l’Inter ha guadagnato un vantaggio importante: un 2-0 sarebbe dovuto essere largo. In ogni caso, martedì un italiano sarà finalista in Champions League.

La Roma batte 1-0 il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, mentre la Juve pareggia brillantemente il Siviglia 1-1 al 97′.La Fiore perde 1-2 contro lo svizzero Basilea, ma sono tutti vivi.

Bisogno di calcio Aggiornamento. “Ci sono nuovi progetti come il Napoli di Spalletti, che propone un gioco di calcio aperto e spettacolare e risultati. Uno stile più accattivante rispetto allo stile tradizionale, che non si ferma solo al marcatore”, dice l’ex giornalista di Sky Channel Massimo Decca. , Stefano Pioli del Milan e Simone Inzaghi dell’Inter Ci sono anche allenatori con idee moderne.In generale c’è una tendenza verso una formula molto felice.Il Napoli ci è riuscito.Il caso della Roma è diverso, Mourinho continua il suo stile conservatore, ma loro riempire lo Stadio Olimpico di ogni partita perché Mau ha un appeal speciale tra i tifosi L’allenatore portoghese Amato nella capitale del vecchio impero, perché nel maggio dello scorso anno ha regalato ai tifosi degli Scarlets il loro primo titolo internazionale: l’edizione inaugurale della Conference League.Ha battuto il Feyenoord 1-0 dal porto di Rotterdam in finale e sarà nuovamente campione d’Olanda questo pomeriggio.

Un’altra cosa importante è che hanno cambiato la loro politica di assunzione. C’è una freschezza. Fino a quattro o cinque anni fa l’Italia era il deposito di soldati che andavano a bruciare gli ultimi proiettili nella penisola. Ora hanno 20, 21, 22 anni. Gioventù è la parola chiave che spiega perché il campionato italiano, oggi il quarto campionato più importante d’Europa, abbia piazzato tre squadre ai quarti di finale. Tre italiani e nessuno juventino, è bene precisarlo. Il paese di Catanasio è storicamente amante di calciatori maturi, e Milano è da tempo un paradiso per i trentenni. Ma sono cambiati, o continuano a farlo. Il Milan ha eliminato il Tottenham con diversi giovani in campo: Brahim Diaz, Salemachers, Rafael Leo, Tommaso Bobega (tutti 23), Di Catalere, Sandro Donali, Pierre Kalulu (22), Malik Diaw (21), Theo Hernandez e Fiaco Tomori (25) L’Inter ha giocatori più esperti, ma ha abbassato l’età media da tempo. Perché adesso vendono mazze e quelle vecchie non le compra più nessuno. Poiché viviamo in un’era di totale intensità, quelli che possono gestirlo sono quelli con nuove gambe. Alla velocità con cui si gioca, i 34enni o 35enni possono reggere il confronto solo se hanno un talento come Messi, Modric o Benzema, e un gol tipo Lewandowski o una dote importante come Pirlo. A 36 o 37 anni era un venditore ambulante e passante quasi da cartone animato.

“Allo stesso modo, la resistenza ai giovani in alcuni settori continua”, dice Massimo. Ogni volta che chiama Mancini (Roberto, il tecnico della Nazionale), la prima persona che chiama è un ragazzo dell’Udinese, Bafundi, che ha esordito in Italia a 16 anni, ma alla sua chiamata non si presenta quasi mai. Associazione. Mancini preferisce lasciare il posto ai giovani, anche se ci sono ancora fonti che preferiscono la maturità.

L’ultimo motivo – accennato da un collega italiano – è l’emergere di allenatori coraggiosi. Roberto De Gerbi, che è pluridecorato e finirà sicuramente in uno dei migliori club, oggi è alla guida del Brighton ed è stato accusato di essere il prossimo Guardiola. “Uniti, chapeau, De Zerbi ha giocato una partita incredibile contro il Brighton”, ha elogiato Jurgen Klopp. Guardiola ha proseguito: “Il Brighton è la migliore squadra al mondo per fare il gioco. Non c’è squadra migliore quando si tratta di far avanzare la palla dal portiere all’ultimo terzo.

Di Cerbi potrebbe essere la bandiera di una nuova e bellissima Italia.

