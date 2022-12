L’Italia sta perdendo due metri quadrati di terreno ogni secondo, avverte il WWF

L’Italia è un “paese debole”, che perde 2 metri quadrati di terreno al secondoavverte il Fondo globale per la natura (WWFper la sua abbreviazione in inglese) nel caso di Giornata mondiale del suolo, Si celebra il 5 dicembre e chiede una legislazione per impedire nuove costruzioni in lotti liberi.

“Più del 16% della superficie terrestre è in aree ad alto rischio idrologico Altri 6 milioni di persone sono colpite, il che significa che vivono in aree pericolose. Per non ripetere altri drammi come IschiaL’ultima cosa da fare è continuare a costruire”, ha detto il responsabile del Wwf Italia. Luciano TizioAlmeno 10 persone sono morte in una frana sull’isola turistica italiana una settimana fa.

Nonostante tali tragedie, “I dati ufficiali dicono che raggiungeremo il livello più alto nel 2021 negli ultimi 10 anni”.

Secondo un recente rapporto dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro il 2021 la media “19 ettari di terreno vengono persi al giorno”, Il più alto degli ultimi 10 anni, “una media di 21.500 chilometri quadrati di suolo italiano è in cemento”, e gli edifici da soli occupano 5.400 chilometri quadrati.

e allora Il suolo perduto dal 2012 avrebbe garantito 360 milioni di metri cubi di infiltrazioni di acqua piovana. Affidandosi invece a superfici in asfalto e cemento, aumentano un’instabilità delle falde acquifere che ha causato 438 morti dal 2000 al 2019.

Inoltre, secondo il WWF“I suoli garantiscono i servizi ecosistemici fondamentali per la nostra vita, la nostra sicurezza e la crescita della nostra economia”Perché “la continua perdita di suolo ha un impatto diretto sulla biodiversità e “porta alla distruzione e alla frammentazione degli habitat naturali, con effetti significativi sulle specie vegetali e animali”.

L’Ong ha chiesto al Parlamento e al governo di approvare la legge Prevenire nuove costruzioni nelle aree libere Già occupate e degradate e solo nelle aree urbane, rappresentano oltre 310 chilometri quadrati di edifici inutilizzati, una superficie pari alle due maggiori città italiane: