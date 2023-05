L’Italia taglia i sussidi contro la povertà

Lui Governo d’ItaliaSituato a destra, approvato questo lunedì a Riduce i sussidi contro la povertà Una misura introdotta quattro anni fa e criticata come “provocatoria” è stata annunciata oggi, 1 maggio. Giornata internazionale del lavoro.

Il primo ministro Georgia MaloneyDopo la caduta di Benito Mussolini alla fine della seconda guerra mondiale, guida una coalizione di governo di estrema destra. Detto “Reddito di Cittadinanza” sarà sostituito da “Verifica di Inclusione”.Limitato Poche case che soddisfano esigenze continue.

Lo dice il governo Questo programma di sussidi è molto costosoAd un costo di circa 8 miliardi di euro (8,8 miliardi di dollari) l’anno scorso, e sostiene Scoraggia gli occupati, specialmente i giovani, dal cercare lavoro.

Giorgia Meloni, Primo Ministro italiano.

Da quando è entrato in carica a settembre, Meloni ha spinto per tagli alle imposte sulle società e ha promesso di ripristinare la sostenibilità economica dell’Italia riducendo il debito contratto durante la pandemia.

“Stiamo riformando il reddito di cittadinanza per fare la differenza tra chi può lavorare e chi non può”, ha detto Meloni in un comunicato citato dall’agenzia di stampa Afp.

La disoccupazione in Italia sfiora l’8%.

Il suo governo sta facilitando alle aziende l’assunzione di lavoratori a breve termine, cosa che secondo i sindacati mantiene i lavoratori in situazioni precarie, e promette agevolazioni fiscali per le aziende che assumono persone che beneficeranno dei nuovi assegni salariali.

Il programma Reddito di Cittadinanza è stato introdotto dal populista Movimento Cinque Stelle (M5S) nel 2019 e i suoi sostenitori affermano che fornisce un’assistenza significativa a milioni di famiglie a basso reddito, in particolare nelle parti più povere del sud.

Secondo la previdenza sociale italiana, lo scorso anno il Reddito di Cittadinanza ha beneficiato di quattro milioni di persone, con sussidi in media di 550 euro al mese.

I nuovi assegni addizionali entreranno in funzione a gennaio 2024 e costeranno circa 5.400 milioni di euro l’anno.

La povertà si vede nelle strade con intere famiglie rimaste senza casa.

Sono destinati solo a nuclei familiari con minori o persone over 60 o disabili, e hanno un tetto massimo di 500 euro al mese.

L’ex presidente del Consiglio M5S Giuseppe Conte ha detto: “Un governo non si riunisce il 1 maggio per condannare i giovani a una vita pericolosa, per distruggere i loro sogni di avere una casa o dei figli”.

Roberto Figo, ex presidente della Camera dei deputati e membro del M5S, ha definito la decisione “provocatoria”.