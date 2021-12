L’Italia taglierà le tariffe elettriche di 3.800 milioni entro il 2022 attraverso EFE

I maggiori sindacati del Paese, Cgil e Uil, hanno indetto lo sciopero generale per il 16 dicembre e sabato 18 terranno una manifestazione per chiedere miglioramenti.

Il governo ha approvato un ordine di emergenza di 1,85 miliardi di dollari per l’acquisto di vaccini e farmaci contro il virus corona e altri 1,4 miliardi di dollari per investimenti nella rete ferroviaria tradizionale.

Il management ha già stanziato 1.200 milioni a luglio e 3.000 3.000 milioni a settembre per attuare misure come la sospensione delle tariffe fisse di sistema, che in Italia rappresentano il 4% del costo totale della bolletta elettrica. Chiamato gas.

Confusione in Italia per un reddito minimo di sussistenza

Italia, Spagna e altri paesi europei sono stati colpiti dall’aumento dei prezzi dell’energia e hanno avvertito che ogni famiglia italiana pagherà fino a 36 3.368 per gas ed elettricità l’anno prossimo, il 57% in più rispetto al 2021. Governo Mario Draghi.

Roma non ha utilizzato i 3.300 milioni di euro previsti a sua disposizione nel 2021, e parte di essa li utilizzerà per ridurre entro il 2022 l’alto costo delle tariffe energetiche, derivante dai diritti di aumento del gas e delle emissioni di CO2 sui mercati internazionali. , Fonti che hanno familiarità con i negoziati hanno spiegato a Efe.

