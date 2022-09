L’Italia terrà domani le elezioni per rinnovare il parlamento con una preferenza di estrema destra

Internazionale Italia Agenzie | EITB medio Pubblicato da:

Il Paese sta uscendo dall’era di Draghi, e se le previsioni dei sondaggi saranno vere, i partiti di destra vinceranno la maggioranza dei voti, guidati dall’estrema destra di Georgia Meloni.

Italia Domani vai alle urne Per rilanciare il Parlamento, Le elezioni rapide metteranno fine al mandato del tecnocrate Mario Draghi come primo ministro.

Quasi 51 milioni di italiani Sono invitati a votare domani il giorno delle elezioni che iniziano alle 07:00 e terminano alle 23:00. In queste elezioni saranno eletti 600 membri del Parlamento; 400 rappresentanti e 200 senatori.

Se le previsioni elettorali si avverano, I partiti di destra otterranno più votiGuidato dall’estrema destra Georgia Meloni.

Meloni dirige il partito Fratelli d’Italia e rimane fedele ai suoi messaggi contro l’immigrazione oa favore della famiglia tradizionale.

Matteo SalviniIl capo del partito politico di estrema destra Lika è il secondo più grande protagonista della coalizione di destra e vuole rientrare nel governo, come ha fatto in una fase precedente quando era ministro degli interni. La dottrina dei “porti chiusi” per i migranti che cercano di raggiungere le coste italiane.

La terza parte in questa coalizione di destra BerlusconiIl leader di Forza Italia è stato apertamente sbarrato negli ultimi anni contro scandali che vanno dai reati economici a possibili illeciti nei loro partiti controversi.

Il Fronte Sinistro invece è composto da partiti L’Europa verde, la sinistra italiana e l’impegno civico. L’ex presidente del Consiglio Enrico Letta ha cercato di unire le forze di sinistra Partito Democratico (PD), ma per mancato accordo tra le parti l’iniziativa non è stata portata avanti. Quest’ultimo partito vuole superare il 20 per cento dei voti, ma questo potrebbe non essere sufficiente per i desideri del governo.

sono dietro Movimento a 5 stelle (M5S)Guidato dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e fin dall’inizio ha chiarito che se la sarebbe cavata da solo.