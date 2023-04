L’Italia torna ai sussidi ai trasporti – L’Economia

(ANSA) – Roma – Torna in Italia il buono trasporti da 60 euro: da lunedì 17 aprile sarà operativa la piattaforma digitale per consentire l’accesso al buono 2023, a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini in genere con redditi non superiori un totale di 20.000 euro nel 2022.

Secondo il Ministero del Lavoro, la richiesta va fatta tramite SPID (Sistema Pubblico di Identificazione) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) via bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Non è richiesta la dichiarazione dei redditi, è necessario certificare spuntando una casella che l’utente è al di sotto della soglia di reddito di 20.000 euro nel 2022.

Il requisito di reddito è più restrittivo rispetto allo scorso anno quando il limite massimo era di 35.000 euro.

Consentirà all’utente di ricevere fino a 60 euro validi per l’acquisto di abbonamenti mensili, pluriennali e annuali per l’utilizzo del trasporto pubblico su gomma e su rotaia.

Complessivamente sono disponibili 100 milioni di euro per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico.

Il bonus è stato inizialmente introdotto dall’Aid Act del 2022, poi rifinanziato e riproposto a gennaio dal Fuel Act.

Un sistema automatizzato di accodamento regola l’accesso alla piattaforma e per ogni accesso può essere fatta richiesta per sé o per un figlio minore a carico.

Per richiedere ulteriori buoni sarà necessario effettuare nuovamente il login specificando i codici fiscali dei diversi utenti. Ogni figlio maggiorenne, anche se a carico dei genitori, deve presentare domanda autonomamente.

Inoltre, in fase di richiesta, è necessario indicare l’operatore del servizio di trasporto prescelto.

Il buono è unico e può essere utilizzato per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile per il trasporto pubblico ferroviario locale, regionale, regionale o nazionale. Sono esclusi i servizi First Class, Executive, Premium e simili.

“Abbiamo mantenuto la nostra promessa di accettare le domande subito dopo l’approvazione della Corte dei Conti per garantire il sostegno del governo a coloro che hanno sopportato il peso della crisi per mancanza di reddito e che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi”, ha affermato. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderon, nell’annunciare l’attivazione della piattaforma.

L’associazione dei consumatori Assoutenti ricorda che sono 5,4 milioni gli italiani che ogni giorno usano i mezzi pubblici per andare a scuola o al lavoro. “Finalmente, dopo un processo complicato, il pass di transito sta vedendo la luce”, ha aggiunto Calderon.

A disposizione cento milioni di euro. “Puoi richiedere il vantaggio online per te stesso o per un minore per il quale hai l’autorità o la rappresentanza dei genitori”, ha aggiunto.

Ogni beneficiario può richiedere un “Buono Trasporto” al mese fino al 31 dicembre 2023 e fino ad esaurimento risorse.

(ANSA).