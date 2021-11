L’Italia vende il velivolo da trasporto C-27J di Leonardo alla Slovenia

Roma e Lubiana firmano un accordo governo-governo. C-27J Spartan, Fatto da Leonardo. L’accordo prevede la fornitura di servizi di manutenzione e formazione del personale da parte dell’Italia a un prezzo non pubblicato.

Questo è il primo accordo da governo a governo firmato dall’Italia Riconoscimento dell’aria, Che citazioni Ministro della Difesa, Lorenzo Curini, In quanto persona responsabile dell’avvio dell’accordo con il suo rappresentante sloveno, Modalità di tono. Questo è incluso nella struttura di quello che viene chiamato un contratto Ordine per la politica industriale della difesa, hanno chiesto le autorità italiane da questa estate, lanciata dal Ministero, dando nuovo impulso all’azione dell’industria militare.

Il produttore insiste sul fatto che questo aereo da trasporto militare è riconosciuto come “il più efficiente della sua classe”. Questo modello è pronto per svolgere la sua missione in ambienti operativi come le Ande, in Sud America o le Ande in Afghanistan, in Asia, dove viene utilizzato per “trasporto militare, cargo e paracadute, lancio aereo, supporto di truppe dell’ultimo minuto. Miglia tattiche, operazioni speciali, assistenza umanitaria.” E soccorso in caso di calamità”.

Il spartano Può trasportare tavole o piattaforme del peso di 4.550 o 6.000 kg o sessanta giocatori con la loro attrezzatura, 46 paracadute completamente attrezzati, 36 barelle o combinazioni varie fino a raggiungere il suo peso massimo al decollo di 30.500 kg. Le sue caratteristiche gli consentono di operare da piste lunghe meno di 500 metri. La motivazione è fornita da due motori AE2100-D2/D2A.

