L’Italia vieta al Feyenoord di vendere i biglietti per l’Europa League

EFELettura: 3 min.

Mentalmente, Mario Carrillo sente che ‘Santi’ è più forte di suo padre L’analista di Futbol Bigante parla della mentalità di Gimenez in campo.

I tifosi di Roma e Feyenoord, le squadre che si affrontano per l’Europa League, hanno i conti in sospeso.

I rappresentanti del governo di Roma hanno vietato la vendita di biglietti ai tifosi questo sabato Feyenoord La sezione arrivi dello Stadio Olimpico è stata chiusa per i quarti di finale Europa League fra Roma e la squadra olandese il 20 aprile.

Il divieto si applica solo alla sezione degli arrivi, ma a chiunque sia residente nei Paesi Bassi che cerchi di ottenere un biglietto per altre sezioni dello stadio.

Santiago Gimenez con il Feyenoord contro l’Ajax EFE/EPA

Questa azione è stata presa come misura precauzionale dopo quanto accaduto il 15 marzo Napoli Con i fan “seri”. Intratto. Una delegazione del governo partenopeo ha preso la stessa iniziativa, ma ciò non ha impedito ai tifosi tedeschi di viaggiare senza biglietto e di creare scompiglio in centro città nel giorno del ritorno degli ottavi di finale. Champions League.

Hobby Roma e Feyenoord Anche i loro account personali sono in sospeso. Le qualificazioni ripeteranno le finali della prima edizione della storia Lega delle conferenzeLa squadra guidata dai portoghesi ha vinto in Albania il 25 maggio José Mourinho Grazie ad un gol dell’italiano Niccolò ZanioloOra in Galatasaray.

La finale non è stata solo una lotta per il titolo europeo, ma una sorta di rivincita dei giallorossi nel 2015, quando alcuni atti di vandalismo da parte di tifosi ultras olandesi danneggiarono l’iconica fontana di Plaza de España. Barcaccia di Gian Lorenzo Bernini.

Una mossa che ha avuto conseguenze di breve durata visto che il Tribunale Penale di Roma ha condannato al carcere sei tifosi del Feyenoord; Per molto tempo i tifosi del Rotterdam non potevano permettersi i biglietti per una partita contro la loro squadra pigrizia Di Europa League Nel 2019.

Da parte sua il sindaco Roma, Roberto GualtieriÈ stato rivelato pochi giorni fa che ha chiesto ai ministri dell’Interno. Matteo Piandedosi“Valuterà le restrizioni di viaggio per i fan Feyenoord E aveva un approccio molto duro nel difendere la città Roma e Paese”, particolarmente attenta a evitare ogni polemica.

La partita e l’eventuale visita degli irriducibili tifosi del Feyenoord coincide con una data importante nel panorama politico italiano, visto che a Roma arriveranno i rappresentanti delle Esposizioni Internazionali (BIE, l’acronimo in inglese). In quei giorni verrà condotto uno studio finale per valutare la fattibilità della città ad ospitare EXPO 2030.