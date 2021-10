L’Italia vuole rafforzare politicamente i legami con il Vietnam

Incontro (fonte: baoquocte.vn)

Rom (VNA) – Lo ha detto il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Picetto Fratin ItaliaVuoi rafforzarti ulteriormente Relazioni Con il Vietnam, la regione Asia-Pacifico è considerata un mercato importante per il tuo Paese.

Durante la sua visita all’Ambasciata ad Hanoi, Roma, ha evidenziato le priorità dell’Italia nello sviluppo economico e la necessità di sforzi congiunti per adattarsi ai cambiamenti climatici.

Ha espresso l’interesse delle aziende italiane per il mercato vietnamita e ha detto che si appoggerà al parlamento italiano per ratificare l’accordo sulla protezione degli investimenti tra Vietnam e Unione Europea (EVIPA) a beneficio di entrambi i Paesi.

Allo stesso modo, ha sostenuto la ripresa del turismo bilaterale, l’aumento del numero di turisti vietnamiti in Italia e lo stretto coordinamento per l’organizzazione dell’ottava riunione del Comitato misto per la cooperazione economica.

Da parte sua, l’ambasciatore vietnamita Nguyen Thi Bich Hue ha ringraziato il governo italiano per aver fornito più di 2,8 milioni di vaccini Kovit-19 e ha espresso fiducia che il parlamento italiano consentirà all’EVIPA di rafforzare i legami economici tra i due paesi.