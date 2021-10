Litio, la cosa metallica del desiderio

Instabilità e volatilità del prezzo del litio Nel mercato internazionale possono ostacolare la trasmissione di energia, in particolare l’attuazione della mobilità elettrica. Inoltre, a causa di questa incertezza, Mette a repentaglio la fornitura futura di questo componente essenziale della batteria. Questa è la conclusione principale di uno studio condotto da un ricercatore dell’Università dell’Oklahoma che spiega in dettaglio che le bolle di prezzo del litio possono ostacolare il processo decisionale e limitare gli investimenti per le aziende coinvolte nell’estrazione e nella produzione di questo minerale.

“I prezzi del litio, uno dei metalli più importanti di oggi per la transizione energetica e il settore dei trasporti, non sono stabili e ci sono prove di bolle altamente speculative”, afferma. Jorge M. Uribe, Professore di Economia e Commercio Da UOC, leader del gruppo finanziario, Macroeconomia e Management (FM2) È l’autore principale di questo lavoro insieme ad altri esperti dell’Università di Barcellona e dell’Universidad del Valle (Colombia).

“Tendiamo a pensare che i prezzi riflettano la realtà del mercato e che si adattino automaticamente correttamente alla domanda e all’offerta, ma non è sempre così.. Nel caso del litio, il conflitto è molto delicato, perché è una specie di metalli di base Consentirà la transizione energetica verso modelli più sostenibili e meno inquinanti nel settore della mobilità e dei trasporti. Senza litio, non c’è modo per un veicolo elettrico di prosperare e sostituire un veicolo a combustione”.Dettagli Uribe.

Nell’ultimo decennio, il litio è diventato Un metallo preziosissimo in giro per il mondo, perché sono attualmente il componente principale delle batterie dei veicoli elettrici e stanno acquisendo importanza nei sistemi che immagazzinano energia nel mercato stazionario (ad esempio edifici e abitazioni).

“Attualmente non esiste una tecnologia così efficace come quella basata sul litio Produzione di batterie a prezzi accessibili, in modo che il metallo sia ogni giorno più importante, soprattutto nel settore dei trasporti e nella transizione verso un veicolo elettrico”, spiega Uribe, il quale ricorda che anche nella generazione stazionaria le energie rinnovabili (cioè quelle basate sul sole e sul vento) non sono in grado di produrre energia in determinati momenti. per alcune configurazioni climatiche, “Lo stoccaggio di energia è oggi una priorità globale, e lo sarà sempre di più”.

La complessità del mercato del litio

A differenza di altre materie prime, il litio È un mercato completamente globalizzato con enormi fluttuazioni di prezzo, più volte senza motivo apparente, o sconosciuti dagli agenti coinvolti nel settore. “Abbiamo rilevato una presenza molto simultanea di diverse bolle con bolle di litio, probabilmente a causa della presenza di agenti finanziari e di altro tipo che non si occupano solo di litio, poiché stanno investendo in diversi mercati”, afferma il ricercatore dell’Università dell’Oklahoma.

Così, il La volatilità e l’incertezza generate da queste bolle possono influenzare l’implementazione del veicolo elettricoe nuovi modelli di trasporto. Pertanto, l’instabilità dei prezzi del litio può rendere difficile la pianificazione, poiché a fronte di un prezzo infondato, le aziende non effettueranno grandi investimenti fino a quando non saranno sicure che il prezzo e il costo siano reali e stabili e che rispondano alle regole di base del e non alla speculazione oa fattori di breve periodo.

“Una bolla nel mercato del litio sta ritardando tutte le implementazioni pianificate e i progressi in questo settore. Ad esempio, un’azienda che vuole fare un investimento oggi probabilmente preferirà aspettare un paio d’anni per vedere come il mercato si stabilizza e assicurarsi di non sono in una bolla”, riassume Uribe.

Nel caso della Spagna, la situazione potrebbe diventare più complessa, poiché l’attuazione dei piani per la transizione energetica e la mobilità sostenibile è progettata per il breve e medio termine. “Lo Stato spagnolo è più sensibile di altri Paesi fuori dal quadro europeo, perché la sua proposta a favore della transizione energetica è troppo ambiziosa”, conferma il ricercatore UOC.

Suggerimenti per evitare speculazioni

Per evitare la volatilità dei prezzi e potenziali bolle, gli autori dello studio Proporre l’adozione di misure come i fondi di stabilizzazione e la creazione di riserve di capitale. Quindi, con queste strategie, si riducono i rischi per gli agenti dei produttori e la regolamentazione del mercato.

Questo esperto spiega: “Questi fondi dovrebbero idealmente essere collocati in portafogli, come ad esempio mercati azionari globali simili all’oro. Ciò garantisce un prezzo minimo ed elimina l’incertezza su un rialzo o un crollo improvviso, tipico delle bolle”.

Allo stesso modo, è necessario anche progettare una pianificazione a medio e lungo termine da parte di Paesi e grandi aziende del settore, con l’obiettivo di fornire maggiore sicurezza e diversificare i rischi operativi derivanti dalla partecipazione al mercato del litio. Uribe conclude: “Se le misure non vengono adottate, c’è un rischio significativo che i prezzi possano scendere molto improvvisamente e causare carenze di litio”.