Liverpool contro Atletico Madrid: data, ora e canali TV per guardare il quarto turno della UEFA Champions League 2021 | calcio | Gli sport

La partita si svolgerà ad Anfield mercoledì 3 novembre, a partire dalle 15:00.

Liverpool e Atletico Madrid saranno i protagonisti di questa grande partita Mercoledì 3 novembre ad AnfieldEntro la quarta data di gruppo b Dalla Champions League, che si giocherà da 15:00.

Il rossi Affronteranno la partita con il compito di vincere in casa per ottenere una volta per tutte la loro classifica agli ottavi del torneo, con due date rimaste per concludere la fase a gironi.

gruppo che ordini Jurgen Klopp è ancora imbattuto nella regione e ha 9 punti nelle tre partite che ha giocato, cinque in più dei suoi rivali in servizio e del Porto.Rispettivamente il secondo e il terzo. Quindi una vittoria aumenterà la distanza a 8 punti, mentre rimangono solo 6 punti da giocare.

Da parte loro, i Colchoneros sanno che la sconfitta potrebbe lasciarli sull’orlo se il Porto riuscirà a sommare i tre punti, quindi cercheranno di sorprendere e ottenere i tre punti da Anfield.

Tuttavia, il Liverpool è in una posizione migliore rispetto ai suoi avversari, poiché ha pareggiato con Brighton e Hove Albion, che li ha tenuti al secondo posto in Premier League e Imbattuto finora in questa stagione, vincendo 11 partite su 15.

Anche l’Atlético Madrid è arrivato con un buon risultato nel fine settimana, battendo il Betis 3-0, che lo colloca al quarto posto in classifica, a tre punti dalla capolista, anche se ha una partita in meno.

L’ultimo impegno tra le due squadre è stato il 19 ottobre, per la terza giornata di Champions League. Il Il Liverpool ha finito per vincere la partita 3-2 al Wanda Metropolitano in Spagna.

Canali per guardare la partita del Liverpool e. Atletico Madrid

L’impegno sarà trasmesso esclusivamente da ESPN su Star +, per l’Ecuador e per tutta l’America Latina. In Spagna si vede attraverso Movistar Champions League, Mentre negli Stati Uniti di ESPN+.

I tempi per guardare Liverpool vs. Atletico Madrid