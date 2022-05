Liverpool vs Chelsea, finale di FA Cup: Revisione della storia della finale per entrambe le squadre | Altri tornei di calcio

Questo sabato, 14 maggio, alle 10:45 (ora della Columbia), la finale di FA Cup 2021-22, che raggiungeranno Liverpool e Chelsea, si svolgerà in una partita “balcone in affitto”, in cui i “Blues” cercheranno vendetta dopo aver perso la Coppa The English Association a febbraio.

Arrivano invece quelli guidati da Jürgen Klopp con l’aria in maglia e una grande stagione. Stanno per lottare per la finale di Champions League e hanno grandi possibilità di continuare ad espandere il loro record. Questa finale contro il Chelsea sarà un fattore chiave per rafforzarsi in vista della finale europea contro il Real Madrid. Il colombiano Luis Diaz promette il campionato.

In FUTBOLRED, esaminiamo la cronologia delle partite per scoprire quali sono stati i loro ultimi incontri e come hanno giocato la finale di FA Cup, un torneo che risale a 150 anni fa. Chi ha un vantaggio su chi?

La prima cosa da sapere è che un file La top 5 del record nel campionato per club più antico del mondo è composta da due finalisti. Chelsea con otto titoliAccompagna l’Arsenal, che guida con 14, e accompagna il Manchester United, che ne aggiunge 12. Il Liverpool ha 7 titoli E si assesta al quinto posto dopo il Tottenham.

Il Liverpool ha giocato 11 finali, vincendone sette: 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006. Nel frattempo, il Chelsea ha giocato 15 partite e ne ha vinte otto (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012). , 2018).

I “Reds” non giocano la finale di FA Cup da 10 anni, e l’ultima volta è stata nel 2012 quando hanno perso specificamente contro il Chelsea, mentre i “Blues” sono arrivati ​​in finale nelle ultime due edizioni, perdendo prima contro l’Arsenal e poi con Leicester. Arrivano con questa doppia “spina” e con la necessità di de-stagionare.

Gli ultimi duelli tra Liverpool e Chelsea, chi preferisci le statistiche?

Finale della Coppa di Premier League inglese



Febbraio 2022

Chelsea-Liverpool 0-0 (10-11 rigori)

premier League

Stagione 2021/22, data 21

Chelsea-Liverpool 2-2

Stagione 2021/22, Data 3

Liverpool-Chelsea 1-1

Stagione 2020/21, data 29

Liverpool-Chelsea 0-1

Stagione 2020/21, data 2

Chelsea-Liverpool 0-2

Stagione 2019/20, data 37

Liverpool-Chelsea 5-3

Stagione 2019/20, data 6

Chelsea-Liverpool 1-2

Supercoppa Europea – Finale

Agosto 2019

Liverpool – Chelsea 2-2 (5-4 rigori)