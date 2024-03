Lo Chateau La Coste e il museo all'aperto ospitano una mostra di Damien Hirst

Fino al 23 giugno, Chateau La Coste, una tenuta vinicola trasformata in museo a cielo aperto in Francia, ospita “The Light That Shines”, una grande mostra con dozzine di sculture e dipinti dell'artista britannico Damien Hirst.

regione Provenza Ha sempre ispirato grandi artisti, da Cézanne a Van Gogh, con la sua luce ineguagliabile. Castello La Costeuna grande azienda vinicola di 200 ettari, è stata trasformata negli ultimi 20 anni in un'autentica tenuta Museo all'aria aperta. Dall'inizio di marzo Ospita una mostra gigante A Damien Hirstcon decine Sculture E PiattiSotto il titolo “La luce che splende”.

Si tratta di…”, spiega Mary Rosette, responsabile della comunicazione e dei programmi culturali Prima volta Un artista occuperà i cinque spazi espositivi. Verrà installato anche nei giardini della proprietà e nel parco.

Damien Hirst è un artista britannico Famoso a livello internazionale Questo lo sanno tutti. Ne avremo di Serie completamente nuova Che non abbiamo nemmeno visto La serie più classica Sono state le sue opere, come Storia naturale e Animali formaldeide, a renderlo famoso all’inizio degli anni ’90”, afferma Rosette.

L'architettura come collegamento tra la Provenza, le sue vigne e la sua luce

IL 'storia Naturale' Si trova in un edificio di Renzo Piano ricavato in un canalone VignetiMentre il dipinto “Imperatrici” è esposto in un edificio in mezzo al bosco. Mostra anche la serie “Dipinti del giardino segreto”.

“IL edificio È un mezzo (anche se non so se possiamo chiamarlo così), L'arte è molto importante in questo campo. Le prime opere installate sono state le cantine di Jean Nouvel, l'architetto francese, e poi Tadao Ando, ​​Frank Gehry, Renzo Piano, Richard Rodgers, Oscar Niemeyer… Tutti hanno creato spazi leggermente diversi, ma “sono molto modesti” suite”, aggiunge Rosette. “Ci permette di ospitare altre mostre e quindi altri artisti”.

IL edificio Sembra che Il legame perfetto Tra la terra di Provenza, i suoi vitigni e la sua luce, un'azienda agricola immersa nella natura diventa la cornice ideale per opere d'arte.

L'opera “The Light That Shines” di Damien Hirst può essere visitata allo Chateau La Coste Fino al 23 giugno.