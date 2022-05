Lo chef Goksan Izmendi muore all’età di 54 anni

Questo venerdì triste notizia della sua morte izmendi joxiano. Uno chef che ha conquistato migliaia di gusti come Bruce Springsteen, Joaquin Sabina e altre celebrità e atleti. Recentemente ha sofferto di molte malattie da soli 54 anni.

L’uomo di San Sebastian ha dovuto dire addio alla sua famosa opera, The Bisteccheria ElaraNella zona di Ijarah proprio a causa di queste malattie. Un posto dove c’era lo chef Famosa per le sue grigliate e verdureChe coltivava nel proprio giardino. Questo, insieme al suo ottimo lavoro e alla sua personalità, lo ha reso uno dei punti salienti dei Paesi Baschi.

Esmandi ha chiuso il suo ristorante qualche anno fa e ora sta lavorando per riaprirlo con un’altra azienda. Il cuoco abitava sopra il ristorante e, non rispondendo alle chiamate dei tecnici, l’ha causato Stamattina alcuni agenti di polizia si sono presentati a casa sua, solo per scoprire che era morto.

comprovata esperienza

Lo chef ha fatto di Elara un punto d’incontro, il pioniere della gastronomia di Guipúscua; Diventa il campione spagnolo del San Sebastian Gastronomica e nutri personaggi correlati come i giocatori delle migliori squadre vera comunitàsubordinato Atletico Bilbao S Bruce Springsteen “Capo”tra le altre cose.

Joxean ha anche lavorato in collaborazione con Centro culinario bascoUno dei centri di formazione culinaria più famosi al mondo. Inoltre per lui è stato importante l’aspetto sociale, che lo ha spinto a collaborare con le Associazioni Contro il Cancro o Gureak, società che gestisce opportunità di lavoro stabili adatte alle persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità intellettiva.