Lo chef Juan Roca esprime la sua opinione su MasterChef | Cinema e televisione

chef È uno dei talento Il più famoso della nostra TV. RTVE and Shine Iberia è in onda dal 2013 e ha già mandato in onda nove stagioni della sua versione Chefs. Passatempoe Sei delle sue coordinate per Famoso, fino a otto in cui i richiedenti sono bambini e fino a uno chiamato nonni di Masterchef.

Il corso di questo concorso di cucina è su larga scala sul piccolo schermo, inoltre, il suo impatto sulla società è più che evidente. Dal 10 aprile 2013 Rilasciato Masterchef A La 1 de TVE sono stati innumerevoli i candidati presenti nella scelta del formato e molti altri, ispirati da Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe González e tutti gli chef ospiti che sono entrati in programma, hanno deciso di tentare la fortuna nella cucina mondo o avviare una pratica le ricette a casa.

In effetti, l’effetto chef Nella cultura gastronomica spagnola è arrivato a un punto tale che anche gli chef più famosi lo cantano. Uno degli indizi è lo stesso Juan Roca, uno dei tre fratelli che corrono Celler de Can Roca, vincitore di tre stelle Michelin.

Per Juan Roca, formati come quelli di TVE aggiungono valore alla gastronomia nazionale e contribuiscono al prestigio degli chef. Lo chef ha sottolineato in a Intervista al quotidiano “El Mundo”.

Secondo Roca Masterchef e altri talenti della cucina”Fai in modo che le persone vogliano cucinare di più Perché, anche se è un programma di intrattenimento, ha Informazioni utili di base sul mondo della cucinaIl pluripremiato chef ha aggiunto: “Quando compaiono chef e ristoranti, offrono uno sguardo nel mondo forse sconosciuto della cucina professionale che è importante anche per il divertimento delle persone”.

Una piattaforma per mostrare la complessità della cucina

Un altro vantaggio che lo chef trova in questo tipo di programmi TV è il suo lavoro educativo sul costo del prodotto e sulla manutenzione del ristorante. secondo voi, chef Contribuisce a far capire al grande pubblico Perché un ristorante di degustazione può avere un costo così elevato per la cena?. Mostrare la complessità, il lavoro, la professionalità e le strutture li aiuta a dare un senso a tutto ciò”, afferma lo chef.

Infine, Juan Roca ha voluto sottolineare nella sua intervista che “soprattutto”, se chef O qualsiasi altro formato simile che porti qualcuno a cucinare: “È davvero un vantaggio e un grande progresso”. Forse per questo, Lo chef è stato più volte sul set del programma Per sfoggiare la propria cucina e mettere in difficoltà i corridori che volevano, anno dopo anno, prendersi la casacca che avrebbe dato loro il titolo di Masterchef Spagna.