Lo ha voluto il Re d’Italia

L’inizio della stagione

Non è stato un inizio del tutto negativo per la squadra di San Siro che raccoglie i frutti in Serie A. Tre vittorie (contro Atalanta e Gare in casa e contro l’Udinese), due pareggi (contro Genoa e Monza, entrambi in trasferta) e una sconfitta in una delle partite più complicate dell’intera stagione per l’Inter. Eterno rivale: rossonero.

Per quanto riguarda le competizioni europee, l’Inter ha giocato una sola partita lega dei campioni, E ottenere un pareggio contro chiunque altro Manchester City,Sebbene l’Inter, in Con 7 partite rimaste nel nuovo girone di Champions League, devono affrontare: RB Lipsia, Arsenal, Monaco e Stella Rossa Locale e Bayer Leverkusen, Ragazzi giovani E Sparta Praga Come osservatore.

E’ un candidato per una carica?

L’Inter è una delle squadre storiche del calcio italiano, motivo per cui risulta sempre una delle potenziali vincitrici della stagione in tutti i gironi di inizio stagione. Serie A, Oltretutto Ha nelle sue fila tanti giocatori di livello mondiale: Sommer in porta, DeMarco, Padoni, Dumfries, Povard e De Vrij in difesa, Parella, Calhanoglu, Mikhetarian, Zielinski e Fratesi in sala macchine. Laudaro Martinez, Davanti ci sono Durham, Taremi e Arnautovic.

La scorsa stagione è stato campione con un totale di 94 punti, mentre il Milan è arrivato secondo con 75 punti, un totale di 19 punti tra il primo e il secondo posto.Una stagione in cui dobbiamo mettere in risalto giocatori come Çalhanoclu con 13 gol e 3 assist. Lautaro Martinez 24 gol e 3 assist e Durham con 13 gol e 7 assist. I migliori giocatori dell’intera squadra sono Lautaro il capocannoniere dell’intera squadra con 24 gol, Mikhetarian il primo assist con 8 assist, Parella il giocatore con più presenze in squadra con un totale di 7 cartellini e Sommer il maggior numero di minuti giocati in tutta la stagione. con un totale di 3060 minuti.

Lo staff elogia i tifosi / Fonte: Inter

Massimi concorrenti per strappare il titolo

Quando parliamo delle maggiori contendenti allo scudetto dell’Inter in questa stagione, dobbiamo parlare delle seguenti squadre: Juventus Torino, Milan, Napoli e Torino hanno avuto un buon inizio di stagione in Italia, entrando nelle prime quattro della Serie A.In particolare il Milan è arrivato secondo in classifica a pari punti con due squadre, tutte con 11 punti.

Juventus Torino Una squadra che per breve tempo è arrivata prima in Serie A con un inizio: tre vittorie (in casa contro il Como e contro Hellas Verona e Genoa in trasferta) e tre pareggi (contro Roma e Napoli in casa ed Empoli fuori casa). Proseguendo con il suo più grande rivaleA pari punti con Inter e Torino, come dicevo prima, è riuscito a ottenere in questo inizio di campionato: tre vittorie (in casa contro Venezia e Lecce e in trasferta contro l’Inter), due pareggi (contro la Lazio in casa e contro il Torino in casa). ) e una sconfitta fuori casa contro la Birmania.

Quindi, parliamo di NapoliNella stagione 2022/2023 la vincitrice dello Scudetto ha collezionato 10 punti ed è attualmente quinta in classifica, con i seguenti risultati: quattro vittorie (in casa contro Bologna, Parma e Palermo e contro il Cagliari), un pareggio fuori casa contro la Juventus Torino e una sconfitta alla prima giornata. Hellas Verona lontano da casa.

Parliamo infine dell’inizio stagione del TorinoUna squadra che l’anno scorso si classificò al nono posto in classifica di Serie A e ora è seconda, ha i seguenti risultati: tre vittorie (in casa contro l’Atalanta e contro il Venezia e Hellas Verona fuori casa), due pareggi (in trasferta contro il Milan e in casa contro il Lecce) e una sconfitta esterna contro la Lazio.