[Lo más destacado de la conferencia de prensa] Samsung condivide la sua visione per il futuro della vita domestica all’IFA 2023 – Samsung Newsroom India

All’IFA 2023, la più grande fiera consumer europea tenutasi a Berlino, in Germania, Samsung Electronics ha evidenziato la sua visione per il futuro della vita domestica, alimentata dai dispositivi all’avanguardia e dalle tecnologie leader dell’azienda. prodotti personalizzati.

Figure di spicco di Samsung e delle sue società associate hanno delineato i piani di Samsung per promuovere un cambiamento positivo attraverso un’innovazione straordinaria che abbia un impatto sulla vita degli utenti e sul mondo che li circonda.

Benjamin Braun, Direttore Marketing di Samsung Europe, ha iniziato esaminando alcune delle principali innovazioni dell’azienda che hanno cambiato lo status quo e plasmato l’evoluzione della tecnologia. Inoltre, Samsung ha confermato il proprio impegno in nuove iniziative di punta, dimostrando la propria posizione di leader del settore.

“Siamo orgogliosi di essere i primi e continueremo a innovare, anche se all’inizio può sembrare strano.ha dichiarato Brown.

Nel mezzo di un mondo in continua evoluzione, Brown ha sottolineato come Samsung abbia ascoltato attivamente i consumatori nel corso degli anni, realizzando prodotti innovativi che soddisfano le loro esigenze e aggiungono valore alla loro vita. Continuando questa ricerca, Samsung ha spostato la sua attenzione verso lo sviluppo hardware elettrodomesticoin modo che possano responsabilizzare gli utenti di tutto il mondo e contribuire a creare un futuro più sostenibile.

Migliorare la vita e il pianeta

Con il cambiamento climatico nel mirino della società, Samsung ha sottolineato il suo continuo impegno nel ridurre il proprio impatto ambientale e dare priorità a soluzioni positive per il pianeta, affrontando gli obiettivi delineati nella sua nuova strategia ambientale annunciata a settembre. 2022. Riconoscendo l’urgenza della crisi climatica, l’azienda ha fissato obiettivi ambiziosi per raggiungere zero emissioni nette di carbonio per la sua divisione Hardware Experience (DX) entro il 2030 e per l’intera azienda entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi, Samsung ha evidenziato i progressi compiuti nella transizione verso fonti di energia rinnovabile, dove il 31% delle sue attività attualmente si basa su energia pulita, rispetto all’11% nel 2021. Inoltre, Amy Holloran, Direttore dello sviluppo aziendale presso Samsung Climate Solutions UK, ha discusso di come l’impegno ambientale di Samsung sia integrato i suoi prodotti. Consentire agli utenti di tutto il mondo di vivere in modo più sostenibile attraverso l’azienda e gli elettrodomestici.

Per creare soluzioni innovative basate su dati scientifici, Samsung ha collaborato con leader del settore come Ocean Wise e Patagonia per affrontare i problemi ambientali che affliggono il pianeta. Nel settembre 2022, le due aziende hanno collaborato per sviluppare il ciclo Less Microfiber™ per lavatrici personalizzate, un passo rivoluzionario per contrastare le emissioni di microplastica.

Guardando al futuro, Samsung ha sfruttato la sua partnership con le aziende per sviluppare un’altra straordinaria innovazione nel giugno 2023. Charlie Cox, Direttore delle soluzioni microplastiche presso Ocean Wise, ha evidenziato lo sviluppo del nuovo e rivoluzionario filtro Less Microfiber™ per le lavatrici Samsung che mira a ridurre al 98% delle emissioni di microplastiche derivanti dai cicli di lavaggio.

“In un solo anno, Ocean Wise e Samsung hanno dimostrato l’opportunità a disposizione dei leader del settore: consentire alle loro comunità di intraprendere azioni positive e avere un impatto significativo.– aggiunse Cox.

Il filtro Less Microfiber™ è un eccellente esempio dell’approccio olistico di Samsung allo sviluppo di prodotti sostenibili: fornire ai consumatori soluzioni che li aiutano a vivere in modo ecologico con il minimo sforzo. In linea con questa visione, Samsung continua a fornire ai suoi dispositivi Galaxy componenti interni ed esterni realizzati con materiali riciclati, oltre a creare imballaggi dei prodotti che utilizzano carta riciclata al 100%.

Poiché il cambiamento climatico crea nuove sfide per le persone in tutto il mondo, soluzioni lungimiranti stanno diventando sempre più necessarie. Per rispondere alla carenza energetica globale e promuovere la transizione verso l’energia pulita, Samsung ha sottolineato i propri sforzi per sviluppare la tecnologia delle pompe di calore e guidare il mercato in rapida crescita in Europa.

L’azienda ha inoltre sottolineato come l’ecosistema domestico SmartThings utilizzi la tecnologia più recente per aiutare gli oltre 280 milioni di utenti registrati a risparmiare energia. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale su tutta la linea di dispositivi dedicati, la modalità AI Power di Samsung ottimizza l’utilizzo energetico dei dispositivi, riducendo inutili sprechi energetici e l’importo delle bollette elettriche.

Trasforma le case attraverso soluzioni potenti

Oltre ad aiutare il pianeta, Samsung ha presentato i suoi ultimi prodotti che aggiungono valore alla vita dei consumatori. Zeena Hill, Direttore Marketing di Samsung UK, ha annunciato il lancio di Samsung Food, una nuova app basata sull’intelligenza artificiale che offre agli utenti l’accesso a migliaia di ricette. Samsung prevede di connettere Samsung Food con Samsung Health entro la fine di quest’anno, il che consentirà agli utenti di monitorare meglio i propri obiettivi di salute e nutrizionali.

Inoltre, Samsung sta rinnovando l’ecosistema dell’intrattenimento domestico e mettendo gli utenti al centro dell’azione con le sue nuove versioni, come il nuovo schermo Neo QLED 8K da 98 pollici. IL Schermi Samsung Smart TV Offrono una qualità dell’immagine senza precedenti in forme eleganti e l’azienda continua a rilasciare stili e design unici per soddisfare le esigenze di stile di ogni portatore. Pertanto, Samsung ha collaborato con Disney per lanciarlo Versione Frame-Disney100una versione speciale in edizione limitata del schermo a cornice Per i fan Disney.

Inoltre, l’azienda ha introdotto il monitor da gioco Odyssey Neo G9 lanciato di recente e il proiettore portatile Freestyle di seconda generazione: dispositivi perfetti per i giocatori che desiderano espandere il proprio campo visivo per non perdere nessun momento del gioco. Gli utenti possono sperimentare giochi come Starfield, il nuovo gioco di ruolo d’azione di Bethesda Game Studios, con dettagli sorprendenti TV intelligenti E monitor SAMSUNG. Florian Leuer, Senior Director of International Game Marketing di Microsoft, ha parlato della partnership tra le due società per espandere il Samsung Gaming Hub e ha sottolineato come la tecnologia Samsung offra la migliore esperienza di gioco.

“Insieme a Samsung, stiamo creando un percorso in linea con la visione di Xbox per il futuro dei giochi: raggiungere più giocatori con ottimi contenuti.Ha detto Lewer.

Oltre a migliorare l’intrattenimento, Samsung offre modalità dettagliate con cui aiuta gli utenti a rimanere in contatto con il mondo che li circonda. L’azienda ha ribadito il proprio impegno nel garantire che i suoi dispositivi e prodotti soddisfino le diverse esigenze dei consumatori, sottolineando come le sue ultime funzionalità di accessibilità aiutino il maggior numero di utenti possibile. Ciò include TalkBack per dispositivi e servizi, che legge i contenuti da dispositivi e servizi su SmartThings, e Relumino Mode, che migliora i contenuti su Monitor Samsung Per le persone con problemi di vista.

Possibilità del futuro grazie alla tecnologia

Queste partnership hanno contribuito a rendere possibili alcune delle tecnologie Samsung e, più in generale, hanno avvicinato l’azienda alla realizzazione della sua visione di un futuro migliore. In linea con il suo obiettivo di migliorare la vita domestica, Samsung ha stretto una partnership con il produttore di caricabatterie per veicoli elettrici ABB e il marchio di inverter residenziali SMA per lavorare insieme e cambiare il modo in cui vengono costruite le case.

“Integrando i prodotti Samsung con quelli ABB e SMA, possiamo contribuire a rendere le nostre case più sicure, intelligenti e sostenibili.ha affermato Lu Han, vicepresidente esecutivo delle soluzioni di automazione della casa e degli edifici di ABB.

Guardando al futuro, Samsung vede il valore delle tecnologie future e delle applicazioni illimitate che i consumatori possono avere nella loro vita quotidiana. E con i nuovi sviluppi come l’introduzione del 6G, l’espansione delle capacità dell’intelligenza artificiale e altro ancora, l’azienda rimane entusiasta e ottimista mentre esplora lo straordinario potenziale della tecnologia. Brown ha concluso la conferenza affermando che Samsung continuerà a migliorare la vita degli utenti ascoltando le loro esigenze.

“Con l’aiuto di 6G, AI, XR, realtà aumentata e mista e AI, faremo passi avanti in tutto, dall’assistenza sanitaria all’intrattenimento al lavoro a distanza.“, ha affermato.

Altre foto dalla conferenza stampa di Samsung Electronics all’IFA 2023: