Lo sapevi che lo spazio è un grande produttore di metalli preziosi?

Oro, argento, zirconio e platino sono metalli preziosi molto apprezzati sulla Terra, ma la loro produzione nello spazio è sufficiente, poiché sono prodotti collettivamente da processi stellari, vedi il sito web di Sputnik.

Secondo lo specialista dell’Istituto di Scienze Nucleari (ICN), dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), Fabio de Coli, le esplosioni legate alle stelle di neutroni lanciano metalli preziosi nello spazio dove si fondono con i pianeti nella loro fase di formazione. formazione.

Attraverso una conferenza per studenti delle scuole superiori, il ricercatore ha spiegato che a seconda del numero di elettroni, neutroni e protoni, vengono battezzati elementi come oro, idrogeno o magnesio.

All’interno delle stelle, ha osservato l’esperto, si generano reazioni nucleari che convertono l’idrogeno in elio, rilasciando energia e provocando calore, e in questo senso quando le stelle non possono sostenere questo processo, aumentano di dimensioni e muoiono come supernove. Per lanciare le cose nello spazio.

De Cole ha sottolineato che gli elementi più pesanti sono prodotti nelle cosiddette stelle di neutroni e il ricercatore ha aggiunto che i più massicci vivono in coppia, il che consente loro di essere studiati al di fuori di diversi spettri di luce.

Di recente, il progetto LIGO ha iniziato ad analizzarle utilizzando le onde gravitazionali, che nel 2017 sono state in grado di catturare la fusione di due stelle di neutroni in un processo in cui si formano elementi più pesanti del ferro.

“Immagina che in questo evento che abbiamo osservato nel 2017, sia stata prodotta più di una massa d’oro della Terra, quindi immagina la quantità di elementi più pesanti prodotti in queste cose”, ha detto de Cole. WIL/JMP