Lo schermo del computer non funziona o ha un brutto aspetto: possibili cause e soluzioni

Se lo schermo del tuo computer ti sta causando problemi, è importante controllare cosa lo sta causando e il modo migliore per risolvere questi errori.

Lo schermo di un computer non è esente dal presentare guasti che possono comprometterne il funzionamento. Devi conoscerne le cause e come risolverlo.

Lo schermo è uno dei componenti più importanti di un computer/laptop, e a sua volta è uno dei più sensibili, perché è attraverso questo Puoi interagire e goderti l’intero sistema operativo. Tuttavia, come il resto dei componenti che compongono un computer, un monitor non è esente da problemi di funzionamento.

Non è un segreto per nessuno Lo schermo del computer può visualizzare vari guasti influenzare l’esperienza dell’utente. Può essere causato da vari motivi e, a volte, è possibile risolverlo senza dover portare l’attrezzatura al servizio tecnico.

Quindi, se stai usando il tuo laptop o computer come al solito, ma all’improvviso lo schermo ha iniziato a mostrare errori, allora questo post ti sarà molto utile, perché te lo diremo Quali sono le cause più comuni e le possibili soluzioni. Sebbene, in alcuni casi, ciò possa essere causato da alcuni malware programmati per modificare l’immagine dello schermo e, in tal caso, è meglio disporre del miglior antivirus per Windows 11 per una maggiore protezione.

Lo schermo del computer lampeggia

Uno dei problemi più comuni che può presentare lo schermo del tuo computer desktop è che inizia a sfarfallare, sebbene possa anche farlo Potrebbe improvvisamente spegnersi e riaccendersi dopo pochi secondi. Il più delle volte, ciò potrebbe essere dovuto a una connessione errata a quella che stai utilizzando sul monitor, sia esso VGA o HDMI.

Assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente

Il modo più veloce per risolvere il problema dello sfarfallio sullo schermo del computer è Controlla la connessione tra lo schermo e il resto del dispositivo. Ciò significa che non dovrai solo controllare l’integrità del cavo stesso, ma dovrai anche assicurarti che sia correttamente collegato alla porta del computer.

Come accennato, se lo schermo del monitor sfarfalla o semplicemente si spegne e si accende, di solito lo è È dovuto a una connessione difettosa tra il monitor e la scheda madre o la scheda grafica nella squadra. Questo controllo di solito risolve il problema e, se scopri che è davvero questo, dovresti cambiare il cavo o collegarti correttamente alla porta del tuo computer.

Lo schermo del computer appare distorto

Un altro grave errore che di solito viene visualizzato sul monitor di un computer è che inizia a visualizzare correttamente i colori. Di solito questa situazione È causato da qualche cambiamento nella configurazione del sistema operativo L’hai creato, anche per caso, oppure è stato modificato da qualcun altro, quindi in questo caso è utile sapere come eliminare un utente in Windows 11.

Per fortuna c’è Molte possibili soluzioni a questo problema Dalla schermata distorta che puoi fare tu stesso sul tuo PC con Windows 11, che, nonostante sia un aggiornamento di Windows 10, condivide ancora molte somiglianze nel funzionamento. Quindi non devi preoccuparti di eseguire l’aggiornamento a Windows 11 da Windows 10.

Prova a disabilitare l’HDR per risolverlo.

Una possibile soluzione al problema di cambio colore dello schermo in Windows 11 Si tratta di HDRche dovrai disabilitare manualmente.

Nel caso non lo sapessi, l’HDR è un file Tecnologia di visualizzazione che migliora la risoluzione e la luminanza Dalle immagini mostrate. Tuttavia, questo non è ancora compatibile con tutti gli schermi, quindi potrebbe causare problemi di colore.

Se vuoi disabilitare l’HDR in Windows 11, dovrai accedere al file sessione Sistema operativo attraverso il menu di avvio o combinazione di tasti Windows+I. Una volta che sei in questa interfaccia, devi accedere alla sezione Sistema poi dentro uno schermo. Qui deselezioni la casella Usa l’HDR.

Elimina il profilo colore di Windows

Se quanto sopra non funziona o non è una soluzione al problema dello schermo scolorito, la prossima cosa da fare è Rimuovi il tuo profilo colore Computer.

Anche se non così comuni, lo sono anche i profili colore Può causare fallimento Un sintomo di ciò è che i colori non vengono visualizzati correttamente. Quindi, per essere sicuri, dovresti rimuovere le impostazioni applicate.

Per fare ciò, devi accedere alla sezione di ricerca di Windows e digitare “pannello di controllo”. si deve Fare clic per accedere alla sua interfaccia E in alto a destra, vedrai un altro campo di ricerca. Lì dovresti inserire il termine “Gestione del coloree inserisci il primo risultato.

Da questa interfaccia, dovrai cliccare sulla sezione hardware e aprire la finestra delle opzioni in modo che, successivamente, Scegli il monitor che hai collegato al tuo computer. E se hai un grafico personalizzato, devi anche definirlo.

Successivamente, sarai in grado di visualizzare tutti i profili colore associati ai tuoi dispositivi di visualizzazione, se ne hai. E se vuoi rimuoverne uno, dovresti Selezionalo e fai clic sull’opzione Rimuovere. Al termine, riavvia il computer.

Disabilita tutti i filtri colore

Proprio come il punto precedente, possono essere utilizzati anche i filtri colore applicati alle apparecchiature Influiscono sul normale funzionamento del monitor, che causa una visualizzazione errata dei colori. Quindi, un altro buon modo per risolvere questo problema è disabilitare questi filtri.

Su Windows, devi accedere a un file sessione dal sistema operativo, O tramite il menu di avvio o con combinazione di tasti Windows+I. Ed essendo all’interno di questa interfaccia, dovrai entrare nella sezione Accessibilità È tra le opzioni laterali a sinistra.

Una volta che sei all’interno di una sezione Accessibilità Sistema operativo Windows 11, Dovrai scorrere le opzioni fino a trovare quella giusta Filtri colorati. Qui devi solo deselezionare la casella Filtri colorati Per indicare che lo disabiliterai.

Aggiorna il driver grafico

Non si può ignorare che a volte possono verificarsi problemi di visualizzazione dello schermo in Windows a causa di un problema con il driver grafico. Infatti, se si verifica un errore o un malfunzionamento dell’immagine dello schermo, è meglio aggiornare i driver.

Non importa se hai una scheda grafica integrata o dedicata, questa è una soluzione che si applica in entrambi i casi in caso di crash. In questo caso in generale Produttori attenti a commento e rapporti agli utenti di rilasciare aggiornamenti e correggere questi bug.

Per aggiornare il driver grafico in Windows 11, Devi accedere amministratore del dispositivo. Per fare ciò, puoi utilizzare la barra di ricerca di Windows e inserire quel termine.

Quando sei all’interno di questa interfaccia, dovresti cercare l’opzione che dice Visualizza gli adattatori o qualcosa di simile. Qui troverai il driver del monitor E dovresti fare clic destro su di esso. Nella finestra mobile, fare clic su Aggiornamento del driver.

Ora avrai due opzioni, in cui puoi dire a Windows di cercare il software del driver tramite Windows Update O tra i file locali, se hai scaricato il driver manualmente.

Meglio scegliere Cerca un autista online. E se c’è un aggiornamento, il sistema lo scaricherà e lo installerà automaticamente. Alla fine, dovrai solo riavviare il computer.

Disinstallare il driver dello schermo in Windows

Se il sistema non trova un nuovo aggiornamento del driver grafico, potrebbe esserlo L’errore è dovuto a un errore durante l’installazione. In questo caso, la soluzione è disinstallare il driver del monitor in modo che l’ultimo venga reinstallato automaticamente.

Per fare ciò, dovrai accedere a un file amministratore del dispositivo E cerca l’opzione schermi. cliccandoci sopra, Si aprirà una finestra mobile E devi fare clic sull’opzione annullare il dispositivo.

Quando lo fai, puoi riavviare il computer e noterai che Windows Verificherà nuovamente l’ultimo aggiornamento Verrà installato automaticamente.

Lo schermo visualizza il contenuto come se fosse ingrandito

Può anche accadere che tutto il contenuto che vedi sullo schermo del computer sia tagliato o Come se avesse uno zoom e anche senza rispettare i limiti dell’interfaccia. Questo problema è uno dei problemi più comuni che possono verificarsi con il monitor di un computer ed è generalmente correlato alla risoluzione dello schermo impostata in modo errato.

Modifica la risoluzione e il ridimensionamento dello schermo in Windows per risolverlo

Essendo un problema causato da una cattiva regolazione della risoluzione dello schermo, come risolverlo correggendo questi valoriperché in questo caso Windows estende l’immagine e il contenuto visualizzati per coprire la risoluzione specificata.

Devi spostare il cursore del mouse in uno spazio vuoto sulla scrivania sistema operativo e fare clic con il pulsante destro del mouse. Nel menu mobile, devi fare clic impostazioni dello schermo. Ora che sei in questa interfaccia, dovresti cercare una sezione risoluzione dello schermo.

Questa finestra di opzioni dovrebbe aprirsi per assicurarsi di selezionare la risoluzione consigliata per il monitor. Anche questo Dipenderà dal fatto che tu abbia i driver aggiornati o no. Ma non è tutto, perché in questa stessa interfaccia puoi accedere a un file dimensione e distribuzione Imposta la dimensione del testo sulla dimensione consigliata.