Lo schermo di gioco LG è stato abbassato in Worten

Parliamo di un dispositivo con un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento 144Hz sono eccezionalmente evidenti, specialmente nei giochi più folli E richiedono molto lavoro. Se non hai mai avuto uno schermo a 144 Hz, vedrai scene lampeggiare con un’incredibile coerenza e fluidità che non hai mai sperimentato prima.

Cioè, non importa quanto sia buono il nostro computer, se non lo accompagniamo con un file Mostrare Ne vale la pena e riprodotto in buona qualità, non sarà di alcuna utilità. Quindi, se stai cercando il compagno perfetto per il gioco e il lavoro, allora sei avanti: LG UltraGear 24NG650 da 23,8 pollici più che sufficiente per un altro giorno.

Si trova intorno a Il pannello IPS riduce le immagini fantasmaFunziona molto bene in tutti i tipi di giochi. Inoltre, è regolabile in altezza così come in inclinazione e girevole, così puoi adattarlo alla tua posizione preferita e non soffrire più di dolori cervicali. Una caratteristica che non tutti i modelli hanno.

È compatibile con HDR e copre l’intera gamma di colori, con un massimo del 99% dello spettro sRGB. Capace di fornire esplicita nitidezza, fluidità e velocità nell’immagine… e con Tecnologia AMD FreeSync Premium! Per sperimentare una bassa latenza e ridurre la frammentazione dell’immagine. Puoi chiedere qualcosa in più?

essi Il design è molto comodorimless, con una base a V che puoi regolare inclinazione, rotazione e altezza a tuo piacimento. È inoltre dotato di Dynamic Action Sync, con interazione in tempo reale e ritardo dell’immagine 0, nonché di uno stabilizzatore del nero per fornire una visibilità completa, anche nelle scene con neri profondi nell’immagine.

E se sei un fan dei giochi di tiro, questa è una buona scelta, perché equipaggia le setole di mira durante il posizionamento Mirino al centro dello schermoIl funzione di mirino Migliora la precisione in FPS. Dai, non si potrebbe chiedere di più per il prezzo che ha, che è davvero un alto nella gamma!

Ottimo affare su Worten

Ora arriva la parte interessante. Quanto pagherai per questo schermo? Quello che ti abbiamo detto sono le funzionalità più premium. È che questo schermo ha un prezzo normale di 259 euro. Tuttavia, con i giorni di esenzione IVA a Worten, Questa schermata rimane solo a 214,90 Europiù che un buon prezzo.

