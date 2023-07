Lo scienziato Santos-Dumont, il “padre dell’aviazione”, prende vita in una mostra a San Paolo

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 luglio 2023 – 21:05







SAN PAOLO, 20 luglio (EFE). – Con una replica completa dell’iconico dirigibile 14-Bis, la città di San Paolo ospita una mostra interattiva senza precedenti in onore del brasiliano Alberto Santos-Dumont (1873-1932), il “padre dell’aviazione” di cui questo giovedì si celebrerà il 150° compleanno.

Il Centro Culturale Farol Santander riceve fino al 15 ottobre la mostra “Santos-Dumont – Poeta-Inventore”, che presenta l’avventura immaginaria del lancio del volo del 23 ottobre 1906 a Parigi, uno dei primi registrati nella storia.

Curata da Ceres Storche, la mostra riunisce aspetti della vita familiare dell’aeronauta attraverso oggetti personali, disegni, foto, modelli, video, versioni a grandezza naturale dell’aereo da lui progettato e costruito e l’interazione con i visitatori.

Organizzata dal Ministero della Cultura e sponsorizzata da Bank Santander Brasil, la mostra presenta una replica 14-bis e un modello funzionante dell’aereo Demoiselle, oltre a due spazi interattivi con simulatori di volo.

I visitatori sono accolti alla porta da una replica a grandezza naturale del 14-Bis – 150 chilogrammi, 9,6 metri di lunghezza, 3,72 metri di altezza – costruito nel 2005 dal pilota brasiliano Alan José Calassa per il centenario del primo volo celebrato l’anno successivo.

Il dirigibile “Brasile” e dieci modelli di dirigibili sono stati anche mostrati prima del prototipo dell’aereo nei modelli dell’architetto Ricardo Martins Jerotto Mendez.

“Santos-Dumont è entrato nel mondo dell’aviazione dal suo sogno”, ha detto Storchi in un comunicato, “c’è qualcosa di giocoso e fantastico in storie come ‘C’era una volta’ (…) ogni volta che volava con la sua stessa creazione”.

Questo giovedì, a Brasilia, in un’azione presieduta dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva, è stata celebrata anche la nascita del cosiddetto “Padre dell’aviazione” con uno spettacolo teatrale, uno spettacolo aereo acrobatico e medaglie assegnate in suo onore.

Figlio di un ricco coltivatore di caffè di origine francese, Santos-Dumont era un giovane interessato al progresso scientifico del suo tempo e decise di stabilirsi a Parigi nel 1892, dove lavorò come ingegnere aeronautico, pittore, meccanico e pilota.

Il 14-Bis fu la prima macchina più pesante dell’aria a decollare e atterrare con i propri mezzi, completando un volo di 60 metri in sette secondi a un’altezza di tre metri a Parigi il 23 ottobre 1906.

Il pilota ha ripetuto l’esperimento il 12 novembre, questa volta con maggiore successo, poiché i registri affermano che ha percorso circa 220 metri in ventuno secondi a un’altitudine di sei metri.

Nel 1903, i fratelli americani Orville e Wilbur Wright riuscirono a far volare un dispositivo su una spiaggia della Carolina del Nord, ma contarono a loro favore il fatto che fosse lanciato da una collina e non partisse da un terreno pianeggiante come il brasiliano. EFE

