Lo scrittore Christian Alarcón ha ricevuto il Premio Alfaguara 2022 per la narrativa

Lo scrittore cileno-argentino Cristian Alarcón ha ricevuto il Premio Alfaguara 2022 per la narrativa per il suo lavoro “Terzo cielo”, un libro di Buenos Aires sulla reclusione presentato nel 2020.

La giuria era presieduta dallo scrittore Fernando Aramburu e composta dai colleghi scrittori Olga Merino e Ray Loriga; scrittrice e libraia Lata Pinada, Paola Vazquez; Editor e Direttore della Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, Marisol Schulze Manaut; e Pilar Reyes (con voto ma senza voto), caporedattore di Alfaguara, dichiarando all’unanimità il romanzo vincitore.

Ne Il Terzo Paradiso, la giuria ha messo in luce l’attività narrativa di un bel romanzo, dalla duplice struttura: ambientato in luoghi diversi del Cile e dell’Argentina, il protagonista ricostruisce la storia dei suoi antenati, mentre approfondisce la sua passione per la semina di un giardino alla ricerca di un paradiso personale.. Il romanzo apre le porte alla speranza di trovare rifugio nei giovani di fronte alle tragedie di massa. Come dice l’autore “La bellezza inizia nelle meraviglie dei fiori, belli come le estremità, in cui vedi sempre il mistero irrisolvibile.”