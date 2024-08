Lo smartphone di fascia media che non ha concorrenti riduce il suo prezzo di 100 euro

Una delle migliori opzioni sotto i 300 euro, con schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di 120 Hz.

Ci stai pensando? Cambia cellulare Quasi? Allora sei nel posto giusto perché parliamo con te ogni giorno Telefoni cellulari in vendita Varie marche e prezzi Quindi puoi scegliere Si adatta a quello che stai cercando. Oggi vi parlerò di uno di cui fa parte Offerte per il rientro a scuola Da Amazon, che nasconde ottimi affari.

Si tratta di Realme 12+ Possiamo ora Acquistalo su Amazon a 259€. Lei ha Sconto di 100 euro Poiché questo modello contiene Il prezzo ufficiale è di 359 euro. E ti dirò anche che è disponibile adesso Da PcComponentes a 312 euro Anche A Meravia circa 400 europerché sembra che vada un po’ da solo.

La gamma media più completa possibile

È un dato di fatto che il mercato La fascia media è sempre più esigente Questa è un’ottima cosa per noi acquirenti. Ciò che accade è che i marchi competono tra loro per l’esposizione Il miglior rapporto qualità-prezzo Guardiamo queste gare con una ciotola di popcorn mentre scegliamo quale cellulare tenere. Posso già dirti che Realme 12+ sarà un’ottima opzione.

Anche se so che questo non è l’aspetto più importante nella scelta di un modello, lo è Bel cellulareche segue visivamente la linea continua che Realme ha raggiunto come marchio premium. In effetti, ottenendo il retro di Pelle vegana Raggiunge l’aspetto premium tipico delle gamme più alte, pur essendo facile da impugnare e utilizzare. Lo ha fatto Schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici In grado di fornire una risoluzione FullHD+2400 x 1800 pixel.

Ovviamente questo porterà ad a Qualità dell’immagine molto buona Con neri profondi e buon bilanciamento del colore. Questa schermata contiene: Frequenza di aggiornamento 120 Hz Il che lo rende particolarmente fluido e di massima brillantezza 2000 nit Ciò farà sì che i contenuti che riproduciamo sui dispositivi mobili abbiano un bell’aspetto all’aperto e alla luce naturale. Tieni inoltre presente che il modello di cui stiamo parlando ne è dotato 8 GB di RAM E 256 GB di spazio di archiviazione.

Il processore è nascosto sotto questa schermata MediaTek Dimensione 7050 5G Il che rende questo telefono cellulare versatile fornendolo Ottimo livello di potenza e prestazioni Ciò ci permetterà di giocare senza ritardi o balbettii. Per evitare che si surriscaldi, lo ha fatto Sistema di raffreddamento Che ti aiuterà a controllare la temperatura nei momenti in cui siamo stressati dopo un uso intenso ed impegnativo.

Come potrebbe essere altrimenti, arriva il Realme 12+ Androide 14 Che lo stiamo testando da un po’ e che ci piace davvero. Come il nostro livello di personalizzazione Interfaccia utente Realme 5.0 E della tua batteria 5000mAh Di capacità, è forse il dato più diffuso nella fascia media, che ci permetterà di superare senza problemi il Giorno dell’Autonomia. Certo che l’ho fatto Ricarica rapida da 67 W Il che ci consentirà di ottenere metà della batteria in circa 15 minuti e la batteria piena dopo un’ora di ricarica.

Se parliamo del tuo Dipartimento di Fotografia Dobbiamo influenzare Grande maestria Offerto da Realme 12+ fotocamere. Questo modello ha una camera principale 50 megapixel Con sensore OIS Sony LYT-600 e con Stabilità ottica Integrato. È completato da A Angolo ultra grandangolare In grado di scattare immagini fino a 112°F Obiettivo macro Progettato per ritratti e scatti più dettagliati. Dall’altro lato abbiamo Fotocamera frontale da 16 megapixel.

Ciò che ci interessa è il modo in cui queste fotocamere lavorano insieme e dopo averle testate possiamo dire che nel complesso funzionano Risultati molto buoni In condizioni sufficientemente illuminate. Ciò non significa che funzioni male in condizioni di scarsa illuminazione, ma potrebbero esserci dei disturbi o differenze di colore. Comunque è una macchina fotografica Molto attraenteÈ versatile e funziona bene.

Dovresti dirmelo È un telefono che adoro assolutamentee mi piace molto di più per il prezzo a cui è adesso e per il fatto che ci è permesso ottenerlo Risparmia 100 euro Dal suo prezzo ufficiale. Ovviamente, se sei disposto ad allargare il tuo budget, puoi optare per Google Pixel 8 Pro, ma se il tuo prezzo è inferiore a 300 euro, per me è una delle migliori opzioni in circolazione.

