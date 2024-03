Lo smartwatch quasi indistruttibile abbassa il suo prezzo: 24 giorni di autonomia ed è più economico di un orologio Garmin

Per molte persone, a parte quello che uno smartwatch può o non può fare, la cosa più importante è non dover passare la spina tutti i giorni o a giorni alterni, cosa purtroppo comune in questo settore, sia negli smartwatch che nell'uso. . . Come negli orologi sportivi.

Esiste un modello che unisce il meglio dei due mondi e garantisce inoltre una durata della batteria fino a diverse settimane. È Amazfit T-Rex 2, il secondo capitolo dell'orologio avvincente dopo anni Che vende anche AliExpress Per meno di 200 euroun vero affare se si guarda tutto quello che ha da offrire.

È adatto da fare Fai esercizio all'aperto, anche in zone remote, grazie alla doppia posizione e alla connessione a più satellitima ha anche tutti i tipi di sensori che lo rendono competitivo con alcuni dei migliori orologi da corsa, incluso il Garmin Forerunner.

Questo orologio sportivo GPS ha una resistenza militare e una batteria impressionante con oltre tre settimane di durata della batteria.

Ufficialmente viene venduto anche in vari negozi come Amazzoniaseppure ad un prezzo abbastanza lontano da quello che si trova sullo store ufficiale Amazfit su AliExpress, che è senza dubbio il riferimento mondiale per l'acquisto di prodotti di questo brand.

Sono disponibili diversi colori, come il kaki, il nero o il blu, anche se quest'ultima versione è piuttosto esclusiva e difficile da trovare oggi.

La sua principale pretesa rispetto ad altri smartwatch, sportivi e non, è che è progettato per resistere a pressioni estreme, temperature molto basse e spruzzi d'acqua o sabbia. Ha superato 15 test di questo tipo, compreso il test antigraffio e antiurto, che è sempre una garanzia importante

Più di 26 ore in modalità GPS e 150 modalità sportive

Ci sono molti orologi che promettono precisione sportiva, ma pochi di loro lo fanno effettivamente fornendo un'adeguata durata della batteria, soprattutto se l'atleta in questione farà escursioni, arrampicate o correrà, attività che a volte non puoi sempre svolgere. Caricabatterie a portata di mano.

Amazfit T-Rex 2, secondo il produttore, raggiunge però almeno 26 ore con il GPS attivato Puoi utilizzarlo in diverse modalità per prolungarne la durata fino a 58 oreInutile dire che può salvarti la vita se hai un problema.

Non solo ma Misura e identifica 150 discipline diverse, molte delle quali sono dotate di modelli di allenamento predefiniti che puoi personalizzareCome nel caso dell’allenamento della forza.

Se c'è un inconveniente è che in un contesto in cui sempre più brand scommettono su sistemi operativi come Google WearOS, Amazfit si ritrova con un proprio sistema operativo, zeppOS, e questo limita un po' la presenza di applicazioni. Da terze parti come Strava sui loro orologi.