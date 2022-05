Lo spagnolo John Ram ha vinto il Mexican Open Golf Championship

I messicani Abraham Ancer e Alvaro Ortiz sono arrivati ​​​​42esimo con 278 gol e Carlos Ortiz era 51esimo con 279 gol.

spagnolo Giovanni Ramche si è classificata seconda nella classifica mondiale, questa domenica ha firmato una carta da 69 colpi, sufficienti per vincere Il campionato messicano di golf apertola sua settima vittoria in PGA Tour.

Arciere Non si sentiva bene, ha afferrato la decima buca e, sebbene abbia fatto tre birdie, il giorno 6, 7 e 14 ne ha lasciato un penultimo e aveva bisogno di chiudere bene per un 267, 17 sotto il par.

“È stato difficile per me ottenere quella vittoria; è stato complicato nell’ultima buca, ma sono rimasto aggressivo, mi sono fidato del mio gioco e ho finito per vincere”, ha detto lo spagnolo.

Il Il campionato messicano di golf aperto Si è svolto nella località di Puerto Vallarta, nel Pacifico messicano, e ne ha fatto parte per la prima volta PGA Tour Il suo montepremi era di $ 7,3 milioni.

Il colombiano Sebastian Muñoz è stato il latinoamericano più votato, arrivando al 29° posto.

Lo spagnolo John Ram ha vinto il suo settimo titolo PGA con una vittoria in Messico. Agenzia per la protezione ambientale

messicani Abramo Anser S Alvaro Ortiz Finì 42° con 278 gol, anche il messicano Carlos Ortiz Era il numero 51 con un punteggio di 279.

Risultati di apertura del golf messicano